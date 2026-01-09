Искусство экономии: как сократить расходы на авто без угрозы для безопасности

В условиях роста цен на запчасти и сервисное обслуживание каждый автовладелец задумывается о возможностях экономии. Однако слепое следование принципу «идем туда, где дешевле» может привести к катастрофическим последствиям.

Портал «АвтоВзгляд» поговорил с шестью отраслевыми экспертами, которые подробно объяснили, как экономить на содержании и обслуживании автомобиля грамотно, минимизируя всевозможные риски. Их советы выходят за рамки банальных рекомендаций — они касаются стратегии владения, глубокого понимания рынка и технических нюансов, что очень важно, когда хочется сократить расходы, но при этом не нанести вред.

ЗАПЧАСТИ: МИФ ОБ «ОРИГИНАЛЕ» И СИЛА АНАЛОГОВ

Технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов напоминает, что производители автомобилей практически не выпускают расходники самостоятельно. «Вы можете убедиться в этом, открыв оригинальную фирменную коробку: внутри будут названия деталей из сегмента aftermarket».

Это раскрывает важнейший принцип: так называемый «оригинал» часто является продуктом крупного независимого концерна, но в упаковке автопроизводителя. Поэтому, по его словам, использование сертифицированных деталей надежных, но сторонних брендов — это не риск, а осознанный выбор. При этом эксперт предостерегает от контрафакта, отмечая парадокс: «Покупка оригинальной детали абсолютно не гарантирует качественный товар внутри». Его совет — выбирать проверенные марки из среднего ценового сегмента, которые невыгодно подделывать.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Руководитель NS Service Егор Старов проводит жесткую, но необходимую границу. «Категорически не стоит выбирать самые дешевые неоригинальные запчасти для узлов, напрямую влияющих на безопасность». В его «красный список» входят тормозная система, рулевое управление, критичные элементы подвески (шаровые, сайлентблоки) и система ГРМ.

«Опасна экономия на ремне или цепи ГРМ: их обрыв почти всегда заканчивается капитальным ремонтом двигателя», — констатирует эксперт. При этом он не против аналогов, если речь идет о расходных материалах. И говорит, что их использование — «нормальная практика при замене фильтров, свечей зажигания, амортизаторов, радиаторов».

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ: ОТ ЩЕТОК ДО СОМНИТЕЛЬНЫХ АВТОМОЕК

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев обращает внимание на, казалось бы, мелочи, которые, тем не менее, ведут к крупным расходам. «Старые щетки стеклоочистителей постепенно оставляют после себя мутные разводы», а полировка или замена стекла обойдется неизмеримо дороже новых щеток. К этой же категории он относит и некачественные мойки, после которых появляются царапины или заливается электроника.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Но его главный финансовый совет лежит в другой плоскости: «Возьмите за привычку следить за акциями на заправках». Что же касается технической части, то Корнев настаивает на строгом соблюдении регламентов, критикуя универсальные нормы: «Многие ориентируются на стандартные 15 тысяч пробега, но универсальный пробег ответственного водителя между заменами где-то в пределах 10 тысяч».

ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА: СОКРАЩЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

О том же говорит Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»: вместо того чтобы растягивать сервисные интервалы, он предлагает в качестве превентивной меры их снизить — с 15 000 до 10 000 км. Кроме того, эксперт напоминает, что есть работы, которые автовладелец вполне может выполнять своими руками, не обращаясь на СТО. В их числе — например, замена воздушного и салонного фильтров. Но если есть сомнения, то лучше все-таки обратиться к специалистам, ведь «даже замена свечей зажигания из-за неправильного момента затяжки может привести к трещине в головке блока».

Директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров видит спасение не в экономии как таковой, а в системности: «Регулярная диагностика позволяет ловить мелкие неисправности в тот момент, когда ремонт еще остается недорогим». Ключ к успешному сокращению расходов, по его мнению — это планирование обслуживания и выбор сервиса с прозрачными ценами, а не с самыми низкими.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

А вот Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат», говорит, что прежде чем искать способы снижения затрат, нужно определить, в течение какого срока вы собираетесь использовать автомобиль. Если машина скоро отправится на перепродажу, то инвестиции в дорогой ремонт нецелесообразны. В противном случае — экономить на техобслуживании нельзя. И на топливе — тоже.

Некоторые водители, дабы снизить расходы на горючку, переходят на бензин с более низким октановым числом (например, АИ-92 вместо АИ-95), что рискованно. Лучше снизить расход топлива: скорректировать стиль вождения, чаще отдавать предпочтение альтернативным видам транспорта, использовать бонусные программы. Стоит ли переводить авто на газ? Такая модернизация, по словам эксперта, окупится плюс-минус через 20 тыс. км, то есть это выгодно только при больших пробегах.

Общий знаменатель экспертных мнений прост: разумная экономия требует знаний, дисциплины и стратегического мышления. Она строится на выборе качественных аналогов от проверенных производителей, бескомпромиссном отношении к безопасности, регулярном и даже более частом, чем рекомендовано, уходе, а также на четком понимании своих долгосрочных целей владения авто. А слепая погоня за низкой ценой — это всегда лотерея, где ставкой является ваша жизнь и гораздо более крупные деньги в будущем.