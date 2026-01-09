Искусство экономии: как сократить расходы на авто без угрозы для безопасности

Портал «АвтоВзгляд» поговорил с шестью отраслевыми экспертами, которые подробно объяснили, как экономить на содержании и обслуживании автомобиля грамотно, минимизируя всевозможные риски. Их советы выходят за рамки банальных рекомендаций — они касаются стратегии владения, глубокого понимания рынка и технических нюансов, что очень важно, когда хочется сократить расходы, но при этом не нанести вред.
ЗАПЧАСТИ: МИФ ОБ «ОРИГИНАЛЕ» И СИЛА АНАЛОГОВ
Технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов напоминает, что производители автомобилей практически не выпускают расходники самостоятельно. «Вы можете убедиться в этом, открыв оригинальную фирменную коробку: внутри будут названия деталей из сегмента aftermarket».
Это раскрывает важнейший принцип: так называемый «оригинал» часто является продуктом крупного независимого концерна, но в упаковке автопроизводителя. Поэтому, по его словам, использование сертифицированных деталей надежных, но сторонних брендов — это не риск, а осознанный выбор. При этом эксперт предостерегает от контрафакта, отмечая парадокс: «Покупка оригинальной детали абсолютно не гарантирует качественный товар внутри». Его совет — выбирать проверенные марки из среднего ценового сегмента, которые невыгодно подделывать.
Руководитель NS Service Егор Старов проводит жесткую, но необходимую границу. «Категорически не стоит выбирать самые дешевые неоригинальные запчасти для узлов, напрямую влияющих на безопасность». В его «красный список» входят тормозная система, рулевое управление, критичные элементы подвески (шаровые, сайлентблоки) и система ГРМ.
«Опасна экономия на ремне или цепи ГРМ: их обрыв почти всегда заканчивается капитальным ремонтом двигателя», — констатирует эксперт. При этом он не против аналогов, если речь идет о расходных материалах. И говорит, что их использование — «нормальная практика при замене фильтров, свечей зажигания, амортизаторов, радиаторов».
СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ: ОТ ЩЕТОК ДО СОМНИТЕЛЬНЫХ АВТОМОЕК
Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев обращает внимание на, казалось бы, мелочи, которые, тем не менее, ведут к крупным расходам. «Старые щетки стеклоочистителей постепенно оставляют после себя мутные разводы», а полировка или замена стекла обойдется неизмеримо дороже новых щеток. К этой же категории он относит и некачественные мойки, после которых появляются царапины или заливается электроника.
Но его главный финансовый совет лежит в другой плоскости: «Возьмите за привычку следить за акциями на заправках». Что же касается технической части, то Корнев настаивает на строгом соблюдении регламентов, критикуя универсальные нормы: «Многие ориентируются на стандартные 15 тысяч пробега, но универсальный пробег ответственного водителя между заменами где-то в пределах 10 тысяч».
ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА: СОКРАЩЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
О том же говорит Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»: вместо того чтобы растягивать сервисные интервалы, он предлагает в качестве превентивной меры их снизить — с 15 000 до 10 000 км. Кроме того, эксперт напоминает, что есть работы, которые автовладелец вполне может выполнять своими руками, не обращаясь на СТО. В их числе — например, замена воздушного и салонного фильтров. Но если есть сомнения, то лучше все-таки обратиться к специалистам, ведь «даже замена свечей зажигания из-за неправильного момента затяжки может привести к трещине в головке блока».
Директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров видит спасение не в экономии как таковой, а в системности: «Регулярная диагностика позволяет ловить мелкие неисправности в тот момент, когда ремонт еще остается недорогим». Ключ к успешному сокращению расходов, по его мнению — это планирование обслуживания и выбор сервиса с прозрачными ценами, а не с самыми низкими.
А вот Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат», говорит, что прежде чем искать способы снижения затрат, нужно определить, в течение какого срока вы собираетесь использовать автомобиль. Если машина скоро отправится на перепродажу, то инвестиции в дорогой ремонт нецелесообразны. В противном случае — экономить на техобслуживании нельзя. И на топливе — тоже.
Некоторые водители, дабы снизить расходы на горючку, переходят на бензин с более низким октановым числом (например, АИ-92 вместо АИ-95), что рискованно. Лучше снизить расход топлива: скорректировать стиль вождения, чаще отдавать предпочтение альтернативным видам транспорта, использовать бонусные программы. Стоит ли переводить авто на газ? Такая модернизация, по словам эксперта, окупится плюс-минус через 20 тыс. км, то есть это выгодно только при больших пробегах.
Общий знаменатель экспертных мнений прост: разумная экономия требует знаний, дисциплины и стратегического мышления. Она строится на выборе качественных аналогов от проверенных производителей, бескомпромиссном отношении к безопасности, регулярном и даже более частом, чем рекомендовано, уходе, а также на четком понимании своих долгосрочных целей владения авто. А слепая погоня за низкой ценой — это всегда лотерея, где ставкой является ваша жизнь и гораздо более крупные деньги в будущем.