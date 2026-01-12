Эксперт Ожогин подсказал, как продлить жизнь сильно подержанной машине

Есть несколько факторов, которые приводят к росту среднего возраста авто на дорогах. Прежде всего, это увеличение стоимости новых машин, а также высокие процентные ставки по кредитам. Сюда же — недоверие потребителей к новым брендам. И в итоге все больше автовладельцев предпочитают вкладываться в имеющееся ТС, нежели идти в автосалон за свеженьким.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин. И добавил, что сам по себе срок эксплуатации автомобиля не является однозначным показателем его ненадежности. Даже та машина, что сошла с конвейера 15 или 20 лет назад, может демонстрировать лучшую работоспособность, чем более свежая, при условии квалифицированного и своевременного ухода.

Основополагающий принцип здесь — это систематическая профилактика. Своевременная замена моторного масла и фильтров выступает не простой формальностью, а фундаментом для многолетней службы силового агрегата. Аналогичные требования справедливы и для технических жидкостей: охлаждающей, тормозной, а также смазок в трансмиссии. Множество катастрофических отказов узлов зарождается из мелких неисправностей, оставленных без внимания.

Серьезная опасность для машин с большим сроком службы — это разрушение металла кузова. Особенности российского климата в сочетании с активным использованием противогололедных смесей зимой способствуют ускоренному износу элементов. Нельзя игнорировать даже небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, очаги ржавчины или вздутия, поскольку коррозионные процессы развиваются скрыто и очень активно. Периодическая очистка нижней части авто, проверка состояния дренажных каналов в дверных конструкциях и порогах, а также восстановление защитного покрытия могут добавить кузову несколько лет жизни.

Манера вождения тоже влияет на долговечность авто. Частные непродолжительные поездки и активное маневрирование на холодном моторе существенно сокращают ресурс важных узлов. Даже при нерегулярном использовании машине необходимы периодические «прогулки» в штатном режиме, позволяющие силовому агрегату, выхлопной системе и трансмиссии полноценно выходить на рабочие температуры.

С возрастом транспортного средства возрастает необходимость в более тщательном и регулярном контроле его технического состояния. Электрооборудование, элементы ходовой части, тормозная система и генератор со временем теряют первоначальный запас надежности. Такие проблемы, как окислившиеся разъемы, вышедшие из строя измерительные приборы и потерявшие эластичность резиновые детали, часто являются причиной сбоев, но их можно предотвратить. Плановая всесторонняя диагностика в автосервисе в финансовом плане выгоднее, нежели внезапное устранение тех или иных поломок.

— С точки зрения затрат для возрастной машины выгодна стратегия стабилизации состояния. Устранение течей, приведение в порядок системы охлаждения и тормозов, замена критически изношенных элементов подвески позволяют дальше эксплуатировать автомобиль спокойно и предсказуемо. Когда базовые системы исправны, машина становится более надежной и менее затратной, — подытожил эксперт.