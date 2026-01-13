Эксперт Родионов объяснил, какой вред наносит автомобилю сугроб на кузове

Снег, уплотняющийся от постоянных перепадов температур от морозов до оттепели, образует тяжелую плотную массу. Это, в свою очередь, создает давление, которое приводит к появлению микротрещин в лакокрасочном покрытии автомобиля. Но есть риск возникновения и других проблем.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов также напомнил о негативном влиянии реагентов. Смесь снега, соли и песка при потеплении превращается в агрессивный раствор, при заморозках снова затвердевает, и эти циклы формируют идеальную среду для коррозии. Особенно быстро она развивается в зонах с уже поврежденным покрытием: в колесных арках, на порогах, в стыках кузовных панелей. Причем хлориды надолго удерживают влагу, поддерживая разрушительный процесс даже после схода снега.

Кроме того, снег блокирует вентиляционные ходы и пространства за подкрылками, сохраняя сырость у арок. А в таких местах коррозия может затронуть важные силовые элементы конструкции. Тормозные диски, контактируя с солевым раствором, покрываются ржавчиной. Это, в свою очередь, снижает эффективность системы и повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Замки дверей и багажника нередко начинают барахлить из-за льда в механизмах. Вода проникает через уплотнители, и, замерзая, расширяется, деформируя их. Пластик и резина на морозе теряют эластичность и трескаются. Фары и стекла, покрытые солевым налетом, существенно снижают видимость.

При длительной стоянке возникают и иные проблемы. В двигателе конденсат может смешаться с маслом, образуя эмульсию. В топливной системе вода кристаллизуется, и появляется риск нарушить работу форсунок. Трансмиссионная жидкость застаивается. Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд на холоде. Резиновые патрубки и элементы системы охлаждения от морозов становятся хрупкими. В салоне из-за перепадов температур собирается влага, что может привести к появлению плесени.

— Помните, что снег обладает низкой теплопроводностью, то есть плохо пропускает тепло. Если капот и решетка радиатора покрыты плотным слоем снега, после запуска двигателя тепло от мотора не может эффективно отводиться в атмосферу. Такой эффект может возникнуть при использовании автозапуска, когда нет возможности контролировать приборную панель, — объяснил эксперт.