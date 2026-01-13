Не просто «глюк»: можно ли самому «гасить ошибки» на приборной панели автомобиля

На форумах и пабликах в социальных сетях автовладельцы часто делятся историями как ловко, зачастую — самостоятельно, справляются с «фантомными болями» своего автомобиля: гасят внезапно появившееся сообщение о неисправности с помощью специального устройства для OBD-разъема и мобильного приложения. Но можно ли и — самое главное — стоит ли это делать с точки зрения безопасности? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Внезапно заявившая о себе неисправность транспортного средства, что тревожной лампочкой зажглась на приборной панели — к тратам. Таким образом машина информирует о тех или иных неполадках. Что мы знаем о пиктограммах? Зеленая — это хорошо, опция работает, желтая — терпимо, ехать можно, красная — вызывай эвакуатор. К слову, любимый и горячо «цитируемый» в народе значок check еngine (в дословном переводе — проверь машину) ехать дальше позволяет. Аккуратно, бережно и без перегибов, но прямиком в автосервис.

А вот дальше — все не так однозначно. Естественно, любой здравомыслящий человек предпочтет узнать причину возникновения пиктограммы перед глазами. Вряд ли кому-то захочется сидеть верхом на мысли, что автомобиль в любой момент может остановиться и попроситься на сервис. Следовательно, выявить причину необходимо. А дальше — ремонт?

Оказывается, что не всегда. В реальности (нашей, земной, далекой от убеждений официальных дилеров) автомобиль может «выкинуть ошибку» по совершенно случайным причинам, в рамках временного «помутнения» и больше никогда к ней, к ошибке, не возвращаться. Намедни произошел интересный случай, которым с читателями считаем долгом поделиться: ухоженный и горячо любимый семейный LADA Largus зажег желтую пиктограмму ABS, перестал адекватно тормозить и всеми силами попросился на СТО, куда его и доставили. Дел после новогодних праздников — завались, а тут машина без тормозов!

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Тормоза, на самом деле, срабатывали, но эффектный дребезг педали раздавался по поводу и без во время каждого ее касания. Предохранитель? Датчики? Многострадальная шестерня в ступице? Все оказалось намного проще: мастер подсоединяет диагностический модуль, считывает ошибки и видит невозможное.

Электроника говорит о неисправности обоих датчиков ABS: возможно ли такое в природе? Теоретически — да, но на практике — очень вряд ли. Поэтому, ничтоже сумняшеся, ошибка стирается и начинается «дорожное испытание»: ТС проезжает два-три километра, несколько раз тормозит, но ошибка вновь не появляется. Проблема решена?

Хозяйка добралась до дома — несколько десятков километров — неоднократно пользовалась педалью тормоза, но звонила с благодарностью: описанная неисправность ее более не тревожила. Следовательно, в конкретном случаи и при конкретном стечении обстоятельств имел место банальный сбой, следы которого нужно было просто «подтереть».

Один пример — не аксиома, но в голове держать стоит: увидев на приборке тревожный сигнал, нужно не скупать все доступные запчасти, а сначала разобраться в проблеме, попытавшись банально убрать ошибку из памяти ЭБУ. Сделать это можно и самостоятельно: диагностический модуль стоит 300 рублей, приложение, пусть не лучшее, но рабочее, можно скачать бесплатно, а первое же применение компенсирует затраты. Иногда, как показывает практика, этого достаточно, чтобы не только починить тормозную систему, но и лишить себя и своих близких серьезного повода для беспокойства. Невысокая цена за такой эффект!