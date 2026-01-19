Эксперт объяснил, какие ошибки водителей приводят к трещинам лобового стекла

Первый фактор риска — большая разница в температуре. Зимой у водителя часто возникает естественное желание повысить в салоне градус, и тогда он выкручивает печку на максимум, направляя поток теплого воздуха на замерзшее стекло. Оно быстро нагревается изнутри, но снаружи остается холодным.

С этого в беседе с «Российской газетой» начала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. И объяснила, что автомобильное стекло, несмотря на высокую прочность, плохо реагирует на локальные перепады температуры. Разница в 30-40 градусов может спровоцировать серьезное термическое напряжение, особенно — где есть мелкие повреждения. Как следствие, повышается риск образования трещины, которая будет расходиться от места изъяна к периметру.

Что рекомендуют эксперты? Не стоит сразу направлять поток тепла на стекло. Сперва нужно повысить общую температуру в салоне примерно до 10-15 градусов выше нуля и лишь потом включать обдув «лобовухи». Если в автомобиле предусмотрена функция подогрева, лучше воспользоваться ей, поскольку такой нагрев происходит более плавно и равномерно.

Вторая причина, почему стекло может треснуть зимой — мелкие повреждения, о которых уже говорилось. Даже незначительный дефект вроде микроскола в условиях низких температур становится потенциальной отправной точкой для разрушения. Наледь, вода и постоянные сжатия с расширениями ведут к росту крошечных трещин, особенно — при езде по ухабистым трассам.

Третий момент — неправильная очистка стекла. Иногда водители пробуют растопить ледяную корку, поливая ее горячей водой. Либо соскребают лед металлической лопаткой, банковскими картами, ключами или включают дворники на сухом стекле. Все перечисленное становится причиной появления царапин, зон напряжения и локальных участков со сниженной прочностью.

— Четвертая причина — жесткость кузова и холодные старты. Лобовое стекло работает в жесткой связке с кузовом. Оно вклеено и участвует в общей конструкции жесткости. Зимой, особенно при холодных стартах, происходит сильная вибрация и кручение кузова — на стыках, изгибах, в районе стоек. Если в стекле уже есть слабое место, оно может не выдержать напряжения, — подытожила эксперт.