Эксперт Ожогин назвал самые распространенные ошибки водителей зимой

Первая вредная привычка — долго прогревать мотор на холостом ходу. Современным двигателям хватает 30 секунд, чтобы масло разошлось по системе. И правильнее по истечении этого времени сразу начинать плавное движение, а не стоять на парковке по 10-15 минут, сжигая топливо и ускоряя износ агрегата.

Чего в морозное время года делать не нужно

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин. И добавил, что резкий старт на непрогретом автомобиле крайне опасен. Коробка передач, подвеска и шины после холодного запуска подвергаются большим нагрузкам. А это не только сокращает ресурс, но и значительно повышает риск потери сцепления на скользкой дороге.

Отдельно эксперт напомнил о необходимости регулярного контроля давления в шинах. С наступлением холодов, объясняет он, воздух в колесах сжимается, что ведет к его потере. Это негативно влияет на устойчивость и управляемость машины, снижает эффективность торможения и может спровоцировать занос.

Особо уязвимым в мороз становится аккумулятор. При отрицательных температурах ему сложнее отдавать ток, тогда как стартеру требуется, напротив, больше. В результате батарея, исправно трудившаяся осенью, зимой может выйти из строя. И игнорировать состояние АКБ до первого неудачного запуска — ошибка: своевременная проверка убережет нервы и время.

Если вы не хотите навредить своей «ласточке», то откажитесь и от сомнительных способов быстрой разморозки. Использование кипятка для очистки стекол ото льда грозит появлением трещин из-за перепада температур. Активация примерзших дворников может привести к повреждению механизма. Безопаснее применять штатный обогрев и аккуратно убирать лед вручную.

Не менее важно полностью убирать снег с машины перед выездом с парковки. Поскольку на скорости он может сместиться с крыши или кузова на лобовое стекло и создать тем самым реальную опасность. Помимо прочего, нужно следить за уровнем топлива в баке, выхлопной трубой (чтобы в ней не было снега) и иметь в салоне скребок и лопатку. Эти простые действия позволят избежать многих неприятных сюрпризов.

— Зима не требует от водителя героизма или сложных ритуалов. Она требует внимания и дисциплины. Спокойный старт, регулярные проверки и несколько лишних минут на уход за машиной позволяют пережить холодный сезон без лишних затрат и неприятных сюрпризов, — подытожил Константин Ожогин.