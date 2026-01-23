Финансовая катастрофа: что делать, когда на 100 км/ч рвет ремень ГРМ подержанного авто

О превентивной замене ремня ГРМ специалисты СТО прожужжали все водительские уши. Меняйте чаще, иначе будет бо-бо — несется из каждого утюга. То есть так часто, что кажется, будто нас пытаются развести на деньги. Но когда ремень действительно рвется, особенно на 16-клапанных моторах, вы жалеете, что не «развелись» вовремя. «Выпремление» загнутых клапанов обходится вдесятеро дороже. И вот очередное тому доказательство, которое нашел портал «АвтоВзгляд».

...Это случилось под Новый год, когда мастеровые всех столичных техцентров уже мечтали пораньше улизнуть из цеха, чтобы заняться организацией досуга. Мой 20-летний Chevrolet Rezzo- пусть неказистый, но добротный «кореец» — в свое время был выбран в том числе из-за неприхотливости. Его 90-сильный 16-клапанник, как у Nexia, обещал недорогое обслуживание и возможность, случись что, починиться в любом гараже. Но когда «случись что» наступило, выяснилось, что все далеко не так просто...

Пробег у машины умеренный: 170 000, для 20 лет — ерунда. Последний раз менял ремень ГРМ уж и не помню когда. Наверно тысяч 40-50 назад, когда в очередной раз пробило прокладку ГБЦ (есть такая болячка у Rezzo) и пришлось снимать «голову». К очередной замене подготовился, даже купил новый ремень. Он ждал своего часа в багажнике вместе с новой помпой, замену которой я также ванговал в самое ближайшее время. Пару месяцев назад даже заскочил в сервис, где за замену ремня и помпы объявили 20 000 рублей. Не слабо! Казалось, бюджетные «Нексии» должны обходиться дешевле. Тогда я в недоумении уехал до, что называется, лучших времен. А зря.

И аккурат 28 декабря на одной из подмосковных трасс на скорости 100 км/ч оно заглохло. На ходу в машине словно главная жила порвалась. Понимание, что произошло, наступило через несколько секунд. Перекинул рычаг КП в нейтраль, включил аварийку и к обочине. Загнуло или нет? Тело сразу покрыла липкая испарина — будто проиграл тещину квартиру в игровые аппараты.

Эвакуация — лишь предтеча грядущих затрат. Нынче по Москве и области для легковушек это удовольствие не из дешевых. Четыре-пять тысяч подача эвакуатора с лебедкой, а дальше — 80-100 рублей километр. Манипулятор, как у эвакуаторщиков МАДИ, втрое дороже. Сгрузил мертвый «Рексик» у приятеля в Опалихе и отправился домой. Надо искать сервис. И деньги...

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Поломка машины для домашних — ситуация чрезвычайная. Ребенку не выдают на карманные расходы, а супруга даже не заикается о торговом центре. Отца не тронь. Пусть пьет, но лишь он знает, где и как починить автомобиль задешево. А я в этот раз не знал. В большинстве обзваниваемых СТО меня приглашали с «Рексиком» после пятого, седьмого, девятого января. С Новым годом!

Искал сервис рядом с домом, ведь ясно, что туда придется не раз наведаться в ходе ремонта. Так, кстати, и вышло. Если ваш бюджет ограничен, и вам не все равно почем в техцентр поставляют запчасти для затратного ремонта, выбирайте ближайшую к дому СТО. Туда наверняка придется самому возить комплектующие. И это первый лайфхак, если вы решили сэкономить на ремонте.

Доктор Хаус утверждал, что все лгут. И был прав. Починить машину мне брались в каждом техцентре, куда я звонил. В один даже записали «на прием». На Юго-Западе в четверти часа хода от дома. Однако чисто случайно узнал, что везти машину придется в Алтуфьево. Это филиал мастерской, где имеется моторист, узнал я по телефону. Иначе говоря, есть на свете СТО, где моториста просто нет. Нелепость — как поликлиника без уролога.

Не верьте ценам по телефону — лайфхак №2. Реальную вам не назовут даже близко. До дефектовки что-либо определенное сказать невозможно. Загнуло ли клапана? Если да, то сколько? С какими последствиями — направляющие, седла? А вдруг досталось и поршневой? Но со слов телефонных менеджеров готовить мне нужно от 60 000 до 120 000 рублей. Однако...

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Итак, сервис найден. Недалеко. По отзывам — не самый дешевый, но зато качественный. К тому же в нем имеется специализированное оборудование для диагностики и ремонта блоков и ГБЦ. А это значит, что возить останки моего движка мотористам на стороне не нужно. Меньше издержки, оптимизация-с. Все случится в одном месте: дефектовка, опрессовка, фрезеровка, — заверил меня деликатный, будто я заказываю недорогие, но достойные похороны, мастер-приемщик.

Так уже 30 декабря Chevrolet на эвакуаторе перебрался из Опалихи в ремзону. Тащить на троссе через израненный непогодой и предновогодним трафиком город машину без отопления, усилителя тормозов и руля было себе дороже. Я же не планировал лечить обморожения и заниматься еще и жестянккой. Эвакуатор в итоге оказался бесплатным, поскольку ремонт обещал быть дороже 50 000 рублей, фирма платит. Это лайфхак №3. Причем, в некоторых сервисах бесплатный эвако-порог вдвое меньше — 25 000.

Приемщик мне посочувствовал, пообещал разобраться с машиной чуть ли не до праздничного боя курантов и сообщить результаты «вскрытия». Обнадеженный внезапной оперативностью, я и отбыл... В общем, из сервиса позвонили, кажется, только четвертого января. Прекрасные новости, радостно возвестил «Дед мороз». Поршневая не задета!

Но на этом хорошие вести заканчивались. Дефектовку провели. Загнуло все 16 клапанов. Мы, говорит, все тут прикинули, подсчитали. Замена клапанов, колпачков, ремонт направляющих, шлифовка седел, фрезеровка ГБЦ и прочее... Я вам пришлю скан макета заказ-наряда. Согласуем.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Открываю почту и понимаю весь масштаб катастрофы — меня приговорили на 238 000 рублей! Крепись, дядя. Это даже на несколько десятков тысяч дешевле, чем стоила бы моя машина, выстави я ее на продажу исправной на Avito! Прикидывая, какие собственные внутренние органы из еще работающих смогу предложить для продажи, решительно бросился в сервис «согласовывать».

Ведь забирать машину оттуда — уже не вариант. Ее разобрали. На мой вопрос о резонах покупки контрактных «головки» или мотора целиком, мастера лишь покрутили пальцем у виска. Дескать, зачем вам эта лотерея? Починим в лучшем виде и с гарантией. Да и обойдется столь специфический эксперимент едва ли дешевле.

На предложение оставить смертельно раненного «Рексика» на крыше сервиса в качестве обелиска мужества, мастер-приемщик отреагировал без энтузиазма. Я, видимо, был такой не первый. В ответ он дал карандаш, который, словно карающий меч правосудия, я вонзил в жирное тело заказ-наряда, кромсая все на своем пути...

«Покосили» немало, оптимизация дала результаты. И это, наверное, лайфхак №3. По запчастям почти все позиции с ценниками менее 1,5 тысячи рублей остались. Фильтра, прокладки, болты, гайки, клапана. Резал только крупняк. Отменил замену трех «платиновых» опор двигателя. Знал бы, что они столько стоят, давно бы продал.

Предложил отложить замену роликов до следующего раза: используйте прежние, если возможно. Амнистировал недавно замененный термостат, а новые помпа и ремень ГРМ у меня были свои. Кстати, по всей видимости, из-за развалившегося подшипника помпы, когда появился люфт, ремень и порвался. Хотя это не точно. Вычеркнули кое-что еще по мелочам, что позволило сэкономить и на работе.

1/2

Отличнейшее турецкое моторное масло по 8000 руб./4 л по ценам сервиса выбросили в корзину. На 1000 км, период обкатки, после которого нужно слить «стружку», сгодится и отечественное за 3000 банка.

Пошел под нож и премиальный антифриз «Ликви Моли». На сумму, что просил за него сервис, обычной ОЖ G12 я смог бы наполнить бассейн. Втрое дешевле мне обошлись высоковольтные провода из магазина. И почти вдвое дешевле -радиатор охлаждения, который «приговорили» уже в ходе опрессовки системы после установки головки.

Словом, 238 000 после прений и консультаций к моменту окончательной расплаты похудели на 100 000 «деревянных». Мне удалось удачно кредитоваться у близких и расплатиться (кстати, за оплату наличными дали 10-процентную скидку).

Машина ко всеобщему удовольствию благополучно уехала из сервиса своим ходом после 2-х недель ремонта. А в заказ-наряде немым укором осталось тысяч на 70 рекомендованных работ. Но это уж на моей совести.

Мораль проста: сэкономить нынче можно даже в пафосных техцентрах, куда заезжают Mercedesи Porsche. Главное — внимательно изучать бумаги. И да, менять ремень ГРМ все же значительно дешевле превентивно...