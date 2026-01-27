Эксперт Трушкова объяснила, как не попасть на дорогостоящий ремонт АКП зимой

Зимой многие автомобилисты замечают, что АКП ведет себя иначе. Передачи меняются с заметной задержкой, агрегат подолгу держит первую скорость, а при начале движения могут ощущаться легкие толчки. Часто эти проявления списывают на сезонные особенности эксплуатации. Однако в действительности такое поведение — первый сигнал о потенциальных неполадках, особенно если рабочую жидкость не обновляли в течение длительного срока.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. И добавила, что к симптомам так называемого «застывания» коробки относят не только задержки после старта, но и некорректную работу при разгоне. Иногда возникают слабые удары при переходе с первой передачи на вторую или при переключении между режимами движения задним ходом и вперед. Может наблюдаться вибрация или кратковременная пробуксовка в первые минуты поездки, словно агрегат проскальзывает.

Если описанные явления полностью исчезают после 10-15 минут плавного движения, это уже нельзя считать нормой. Эксперт указывает на несколько основных причин подобного состояния трансмиссии в холодный период.

Одна из них — потеря текучести масла. Даже современные синтетические жидкости при сильных морозах существенно густеют. Со временем из-за окисления этот процесс происходит еще интенсивнее. Другая распространенная проблема — загрязнение фильтра и естественный износ насоса. Забитый фильтр создает дополнительное сопротивление для загустевшей жидкости, в результате насос не может создать необходимое давление в системе, что и приводит к сбоям в переключениях.

Также свою роль играют уплотнители. Резиновые манжеты и сальники при низких температурах теряют эластичность. Это может стать причиной внутренних утечек давления и нестабильной работы механизмов. Отдельно стоит отметить отсутствие штатного прогрева агрегата. В то время как двигатель нагревается на холостом ходу, масло в коробке, расположенной рядом, может оставаться очень холодным еще в течение десяти и более минут.

Для сохранения ресурса трансмиссии в зимний сезон рекомендуется придерживаться нескольких правил. Важно давать агрегату плавный выход на рабочий режим. После запуска двигателя стоит выждать одну-две минуты, после чего начинать движение без резких ускорений в первые километры пути. Следует избегать активных режимов работы, таких как, например, «кикдаун», до полного прогрева всех узлов.

Необходимо контролировать состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Зима — веский повод для замены масла, если регламентный интервал давно превышен. Свежая жидкость имеет прозрачный красноватый оттенок, тогда как старая темнеет, вплоть до коричневого и черного цвета. Наличие запаха гари — тревожный признак, указывающий на критический износ деталей. При обслуживании важно менять не только жидкость, но и фильтр, а также прокладку поддона.

Следует использовать масла, одобренные производителем автомобиля и сохраняющие стабильность даже при низких температурах. Для некоторых моделей допустимо применение дополнительной термоизоляции коробки, но без нарушения штатных путей охлаждения.

Пренебрежение ранними симптомами неисправности в холодный период значительно повышает риск серьезной поломки, ремонт которой потребует крупных финансовых затрат, подытожила Трушкова.