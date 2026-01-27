729

Эксперт Трушкова объяснила, как не попасть на дорогостоящий ремонт АКП зимой

Какие особенности работы коробки указывают на серьезные проблемы

Зимой многие автомобилисты замечают, что АКП ведет себя иначе. Передачи меняются с заметной задержкой, агрегат подолгу держит первую скорость, а при начале движения могут ощущаться легкие толчки. Часто эти проявления списывают на сезонные особенности эксплуатации. Однако в действительности такое поведение — первый сигнал о потенциальных неполадках, особенно если рабочую жидкость не обновляли в течение длительного срока.

Автор
Артем Князев

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. И добавила, что к симптомам так называемого «застывания» коробки относят не только задержки после старта, но и некорректную работу при разгоне. Иногда возникают слабые удары при переходе с первой передачи на вторую или при переключении между режимами движения задним ходом и вперед. Может наблюдаться вибрация или кратковременная пробуксовка в первые минуты поездки, словно агрегат проскальзывает.

Если описанные явления полностью исчезают после 10-15 минут плавного движения, это уже нельзя считать нормой. Эксперт указывает на несколько основных причин подобного состояния трансмиссии в холодный период.

Одна из них — потеря текучести масла. Даже современные синтетические жидкости при сильных морозах существенно густеют. Со временем из-за окисления этот процесс происходит еще интенсивнее. Другая распространенная проблема — загрязнение фильтра и естественный износ насоса. Забитый фильтр создает дополнительное сопротивление для загустевшей жидкости, в результате насос не может создать необходимое давление в системе, что и приводит к сбоям в переключениях.

Также свою роль играют уплотнители. Резиновые манжеты и сальники при низких температурах теряют эластичность. Это может стать причиной внутренних утечек давления и нестабильной работы механизмов. Отдельно стоит отметить отсутствие штатного прогрева агрегата. В то время как двигатель нагревается на холостом ходу, масло в коробке, расположенной рядом, может оставаться очень холодным еще в течение десяти и более минут.

Для сохранения ресурса трансмиссии в зимний сезон рекомендуется придерживаться нескольких правил. Важно давать агрегату плавный выход на рабочий режим. После запуска двигателя стоит выждать одну-две минуты, после чего начинать движение без резких ускорений в первые километры пути. Следует избегать активных режимов работы, таких как, например, «кикдаун», до полного прогрева всех узлов.

Необходимо контролировать состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Зима — веский повод для замены масла, если регламентный интервал давно превышен. Свежая жидкость имеет прозрачный красноватый оттенок, тогда как старая темнеет, вплоть до коричневого и черного цвета. Наличие запаха гари — тревожный признак, указывающий на критический износ деталей. При обслуживании важно менять не только жидкость, но и фильтр, а также прокладку поддона.

Следует использовать масла, одобренные производителем автомобиля и сохраняющие стабильность даже при низких температурах. Для некоторых моделей допустимо применение дополнительной термоизоляции коробки, но без нарушения штатных путей охлаждения.

Пренебрежение ранними симптомами неисправности в холодный период значительно повышает риск серьезной поломки, ремонт которой потребует крупных финансовых затрат, подытожила Трушкова.

