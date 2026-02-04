Одна маленькая шайба: как превратить жизнь автовладельца в ад, сэкономив 50 рублей

Острое желание сэкономить на обслуживании автомобиля, тем более подержанного, где список необходимых операций заметно выше, чем у нового, часто приводит к дополнительным тратам. Увы, но даже мелочь, незначительная на первый взгляд, может обернуться впечатляющими цифрами ремонта. Шайба, о которой пойдет речь, стоит всего 50 руб. Но пренебрежение этим крошечным расходником способно привести к фатальным последствиям. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Замена моторного масла — одна из самых распространенных (чаще мы только моем машину) и оттого одна из наиболее изученных операций по обслуживанию ТС. Тот случай, когда и самому сделать можно. Однако, как и у любого дела, дьявол кроется в деталях. Например, каждый знает, что для замены потребуются ключ и емкость для слива, эстакада или подъемник, новый фильтр и должный объем лубриканта. Ничего не упустили? Оказывается, все же один нюанс не учли.

На множестве марок и моделей для замены главной автосмазки, помимо всего уже указанного, требуется еще и новая шайба для болта сливной горловины. Мелкая, часто медная, но иногда и алюминиевая, но всегда одноразовая деталь: при затягивании болта она мнется, предупреждая даже минимальную возможность протечки масла.

Так, например, организован картер на большинстве японских машин. Цена вопроса — порядка 50 рублей, чаще — дешевле. Но про шайбу регулярно забывают, используя либо старую, ранее использованную, либо вообще закручивают «голый» болт. Чем заканчивается такой подход, знаете?

Фото: Бочаров Денис/globallookpress.com

Из простого — подтеком масла. Водитель, заметив убыль по щупу или лужицы на асфальте под машиной, начинает рвать на себе волосы и представлять самое страшное. Масло уходит! Переборка двигателя! Сотни тысяч рублей! Нервные клетки не только не восстанавливаются — они еще и бесценны по умолчанию.

Впрочем, поездка на СТО, слив масла, установка шайбы, залив и долив — тоже немало стоит. Понервничали, время потеряли, да еще и денег отдали в кассу, которые могли пойти на куда более актуальные нужды. Впрочем, это только полбеды.

Гайка — не просто пробка, она еще и предупреждает перетяжку того самого болта. Что алюминиевый, что железный картер — штука достаточно хрупкая, одно резкое движение — и жди неприятностей. Сколько километров слизанной резьбы и миль трещин удалось избежать, если бы мастер знал о необходимости поставить ту самую гайку и только после затягивать болт? Сколько нервных клеток и тонн «бабла», можно было сэкономить?

Сантиметр сварки алюминия в газовой среде стоит уже дороже пяти тысяч рублей, а новый картер даже на подержанную машину — десятки тысяч. Чтобы просто снять этот тазик с маслом, зачастую нужно разобрать половину подвески и открутить десяток болтов. Время мастера, как и простой подъемника — те же деньги. Так стоит ли экономия в 50 рублей такого аттракциона?