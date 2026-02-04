Использование всесезонных шин как универсального решения для круглогодичной эксплуатации в климатических условиях России — не лучшее решение, сходятся во мнении все опрошенные порталом «АвтоВзгляд» специалисты. Данный вариант представляет собой компромисс между летними и зимними характеристиками, но расчет на достаточное сцепление с дорогой в условиях сильного снегопада или гололеда при использовании «всесезонки» является серьезным заблуждением. Шины с маркировкой «снежинка в трехглавой горе» (3PMSF) хотя и проходили соответствующие сертификационные испытания, не могут сравниться с шипованными покрышками по эффективности торможения на льду, уверяют эксперты.

— Кстати сказать, всесезонной можно называть лишь резину с соответствующими маркировками, — уточняет технический эксперт по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов. — На таких покрышках могут встретиться надписи All season или 4 season. Маркировка M+S (Mud and Snow) тоже часто воспринимается как всесезонная, но фактически это не так. Надпись расшифровывается и переводится как «грязь+снег» — именно в таких условиях резина может нормально работать. Рисунок резины M+S имеет больше канавок и ламелей, но это никак не говорит о ее подготовке к зимней эксплуатации...

— Именно так, — соглашаются с коллегой представители ГК «Автодом». — Маркировка M+S, которая часто встречается на «всесезонках», указывает на улучшенные в сравнении с летними версиями шин характеристики езды по грязи и снегу, но не является сертификацией для зимней эксплуатации и не гарантирует сохранения эластичности состава при морозе.

Зимняя резина, как уточняет Абрамов, маркирована пиктограммой снежинки или снежинки с силуэтом горы, а также надписью winter или ее вариациями. А в условиях обильных зимних осадков на дорогах образуется сложная смесь снега, воды и слякоти, замечают эксперты «Автодома». Даже качественные всесезонные шины не обладают специализированным рисунком протектора и свойствами резины, необходимыми для эффективного отвода такой массы и сохранения надежного контакта с дорожным покрытием.

Поэтому их универсальная конструкция, представляющая собой баланс между летним и зимним рисунком, в таких экстремальных условиях оказывается недостаточно эффективной. То есть зимой не может идти речь о выборе в пользу «всесезонки», если есть специализированные зимние альтернативы — шипованные и фрикционные шины («липучки»).

— Для гололеда и укатанного снега «шиповка» остается безусловным лидером, сокращая тормозной путь на льду по сравнению с «фрикционкой», — замечают в «Автодоме». — «Липучки» могут показать себя лучше на очищенном асфальте, в снежной каше и при частых оттепелях, обеспечивая более тихий ход и комфорт. А «всесезонка» — компромисс, который не может обеспечить максимальный уровень безопасности при вождении в гололед. При этом, безусловно, имеет значение и качество самой резины: модели премиум-сегмента с маркировкой 3PMSF используют более совершенные смеси и технологии ламелей...

Это мнение разделяет и продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин. Прошедший январь, напоминает он, выдался по-настоящему снежным и морозным по всей стране. В феврале 2026-го, судя по прогнозам, ситуация не изменится — снег, гололед, метели «включают» для водителей режим повышенной сложности на дорогах. И хотя многие автомобилисты, особенно в мягкие зимы, сделали ставку на всесезонную резину (удобно, экономично — не нужно дважды в год переобуваться), в мороз такой выбор опасен, утверждает эксперт. «Всесезонка», по его мнению, хороша для умеренного климата — может сохранять эластичность как при плюсовой, так и при небольшой минусовой температуре.

Более того: как замечает Абрамов, если говорить об эксплуатации именно всесезонных покрышек, то даже их производители прямо заявляют: на такой резине можно ездить круглый год, но только в регионах с мягким климатом. Например, один из изготовителей такой резины пишет на своем официальном сайте: «эксплуатация в период межсезонья и в условиях южной зимы».

Так что делать на нее ставку есть смысл только в том регионе, где снег — редкий гость, а асфальт большую часть холодного сезона чистый, делает вывод Смородин. Простая физика: ниже сцепление за счет менее агрессивного рисунка протектора, ниже устойчивость на льду из-за отсутствия шипов (в такой ситуации даже системы стабилизации будут бессильны), длиннее тормозной путь (разница между всесезонной и специализированной зимней резиной может составлять десятки метров, которые оказываются решающими в сложной дорожной ситуации).

Короче говоря, в условиях сильного снегопада и гололеда рассчитывать на всесезонную резину опасно. Хотя на рынке есть качественные (и, соответственно — дорогие) модели, которые действительно лучше ведут себя на снегу, все же они не дотягивают по мягкости смеси до «липучки» и по агрессивности рисунка до шипов. В почти экстремальных условиях русский зимы этот компромисс может оказаться фатальным. А резина зимних покрышек сохраняет эластичность даже на морозе, обеспечивая надежное сцепление с дорогой и не затвердевая.

Так что в идеале остаются два варианта, и конкретный выбор зависит от привычек автомобилиста и типа дорог, по которым он ездит. Шипованная резина — отличный вариант в условиях обледенения, укатанного снега на трассах и за городом. Если дороги чистят плохо, и снег быстро превращается в ледяную корку, шипы дадут решающее преимущество в сцеплении.

Нешипованные покрышки подходят для крупных городов (в которых дороги оперативно чистят) и для водителей с неагрессивным, плавным стилем вождения. На мокром и сухом асфальте, на рыхлом снегу и слякоти современные «липучки» ведут себя даже лучше «шиповки», и только на льду ее возможности ограничены.

Если автомобиль все же обут во всесезонную резину, а в прогнозе — снегопад и мороз, самое лучшее решение — максимально ограничить поездки. Если такой возможности нет, стоит снижать скорость вдвое, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. А в долгосрочной перспективе — задуматься о покупке нормального зимнего комплекта.