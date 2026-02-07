Арктические морозы: стоит ли ремонтировать сломавшуюся печку в авто или проще заменить

Вопиющие и неожиданные холода, как снег на голову свалившиеся на Центральную Россию в январе и феврале этого года, внезапно выявили совершенно неожиданную потребность у автомобилистов: печку надо «выкручивать на полную». А в таком режиме потрепанный моторчик подержанных машин отчего-то быстро приходит в негодность и «умирает». Холодно, однако! Чинить или менять? За и против взвесил портал «АвтоВзгляд».

Оказалось, что настоящую русскую зиму с двадцатиградусными морозами мы уже успели подзабыть. А они, былинно трещащие, заволакивающие стекла дивным узором, потребовали от автомобиля максимальной мобилизации сил, когда машину уже мало завести, ее еще и прогреть надо! Тут-то и вылезли все болячки новомодных «китайцев», чьих отопителей для наших погод просто не хватает. Впрочем, слабину дали и автомобили проверенных производителей.

В Сети сейчас навалом однотипных грустных историй, согласно которым «из чата вышел» моторчик печки. Дальше повествуется о часах в ледяном салоне, выливающихся позже в удушающий кашель и температуру. Каждый из «спикеров» — обладатель надежного, корейского или японского автомобиля, на одометре которого давно прошли и 100, и 200 тысяч километров. Время «съело» мотор печки, и машина попросилась к мастеру на замену.

Однако, как портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, новая деталь стоит немало, а доступному аналогу веры нет, морозы-то никуда не ушли. Кому доверить здоровье в прямом смысле слова? Вариантов решения подобной задачки, собственно говоря, два: менять или чинить. Предлагать оригинальную деталь не будем — олигархи таким вопросом не задаются, а остальным подобная роскошь просто не по карману.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Ну кто, будучи в трезвом уме и твердой памяти, отдаст 50 000 рублей за моторчик печки для машины, которая в базарный день стоит тысяч 400 000? Вот-вот. Следовательно, аналог. Но тут тоже не все гладко: наводнившие рынок «поднебесные» запчасти выходят из строя оперативно и непрогнозируемо, их качество сильно разнится от партии к партии, а надежды и, тем более, веры им нет никакой. Замкнутый круг, выходит?

И все же решение есть. Более того — несколько решений. Во-первых, никто не отменял мониторинг форумов по конкретной модели на предмет поиска адекватного аналога: такие тоже имеются, пусть и не в массе. Да, возможно придется переплатить. Но скорее всего — просто подождать, что автоматически ставит транспортное средство «на прикол»: ездить в «ледяной пещере» откровенно опасно.

И тут на помощь приходит предложение, массово появившееся в социальных сетях: моторчики печек начали ремонтировать. Причем — относительно недорого: ценообразование на услугу начинается с 900 рублей в Москве. Механизм там простой, запчасти не очень дорогие, а работу обещают выполнить за 2-3 часа с установкой. Вновь «русский Левша» приходит на помощь, освобождая и от лишних трат, и от лишнего же ожидания.