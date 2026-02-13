«Допилили»: в России начали массово улучшать LADA Vesta

Хотим мы того или нет, но LADA Vesta остается одним из наиболее актуальных автомобилей на наших дорогах: сотни тысяч отечественных водителей эксплуатировали, эксплуатируют и будут, видимо, эксплуатировать тольяттинский флагман еще много лет, потихоньку «допиливая» заводские недоработки. Одна из таких переделок — трансмиссия, в которую уже кинули, кажется, все камни из возможных. Однако теперь есть и решение. Причем весьма действенное. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Одной из наиболее «популярных» в народе опций любимой «Весты» был и остается русский «робот» АМТ: кажется, что хуже быть уже не может. В «битве коробок» он легко займет первое место, оставив далеко позади даже ругаемую ныне и повсеместно китайскую трансмиссию. «Порождение сумрачного гения» пожирает сцепления, не переносит пробки и всячески досаждает водителю, что посмел эксплуатировать машину на улицах со светофорами: от дерготни и дрожи до моргающих на приборной панели значков неисправности.

В целом, особенно на фоне текущих успехов родной да привозной автомобильной промышленности, досанкционная Vestaвыглядит вполне достойной машиной, если бы не этот самый робот. Решение — на поверхности: заменить набивший оскомину узел на классический «автомат» японского производства, которых сейчас предлагается немало.

Коробка передач — агрегат не номерной, так что с высочайшей долей вероятностью даже при смене собственника процедура установки на учет пройдет без коллизий. А уж на безопасность движения подобная «рокировка» точно никак не скажется: грамотная и профессиональная замена трансмиссии сделает машину только комфортнее. Далее — про деньги.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Обходится такая операция в 160 000 «деревянных», занимает неделю, гарантия от установщика — 12 месяцев или 30 000 км. А что по ощущениям? «Танцы», свойственные «роботу» исчезают, а вместе с ними — паразитные шумы и вибрации. Авто ведет себя куда более плавно как в момент старта, так и в движении при переключении передач.

Счастливые обладатели таких КП отмечают, что внутри ТС становится заметно тише. В салон заводят дополнительную косу проводов, поэтому по уму нужно переделывать шумоизоляцию моторного щита — в нем появляется новая дырка. Так же некоторые владельцы отмечают снижение расхода топлива, что странно, ибо обычно ставят крайне допотопный, хотя и чрезвычайно надежный 4-ступенчатый «автомат». Есть вариации и на шесть ступеней, но такая процедура обойдется сильно дороже (около 50 000 рублей сверху), что многих отпугивает.

Сколько бы камней не кидали сегодня в Vesta, изначально машина была очень достойной именно с инженерной точки зрения. Современные проблемы в трех случаях из трех связанны с крайне посредственными запчастями, а также с вынужденным выбором поставщиков узлов и агрегатов, несравнимых с теми, что были раньше. Ни по качеству, ни в инженерии.

Исходя из осознания проблемы, многие автомобилисты остаются при своей подержанной LADA Vesta, но делают упор на ремонт и обслуживание, а также на дооснащение. Инсталляция автоматической трансмиссии, тем более японской, в таком случае выглядит крайне разумной идеей: и уровень комфорта возрастает, и мотора для спокойной езды хватает.