Примерзло насмерть: чем оборачивается осенняя экономия на мойке авто в морозы

Текущая снежная и морозная зима «дала прикурить», причем не только несчастным владельцам «электричек», но и тем, кто владеет надежной и проверенной временем бензиновой техникой. Увы, одними только несвоевременно нас покинувшими аккумуляторами и замерзшими дверными замками дело не обошлось: выявлена куда более дорогостоящая в решении проблема. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эпизод о подготовке ТС к зимней эксплуатации в любом мануале советского автостроителя занимает треть книги: там и смазки, и шприцевания, и вода в топливном баке, и моторное масло, и еще триста тридцать три обязательных процедуры. Современник над таким подходом, конечно, похихикает.

Однако как мы сегодня готовим автомобиль к зиме? Да никак: шины переобуваем, иногда масло в движке меняем, но на этом — все. Редкий педант проверит уровень и состояние всех технических жидкостей, убедится в наличие антигеля в багажнике дизельного автомобиля и пройдется силиконовой смазкой по дверным уплотнителям. Большинство же, повторим, сподобится только на посещение шиномонтажа.

К такому равнодушию водительского внимания к собственному транспортному средству, давайте уж будем честны, причастны инженеры: современная машина просто не требует всех тех «танцев с бубнами», что были остро необходимы еще в прошлом веке. Уже, в частности, не нужно отчаянно шприцевать и менять лубрикант с летнего на зимний.

Однако есть ряд процедур, которые, как показывает практика, сделать по осени все же стоит: копеечный тюбик силикона поможет сберечь дорогущие дверные уплотнители, замена которых соизмерима по цене с, например, ремонтом подвески, а всего одна процедура на СТО или мойке позволит крепко, как показал опыт, сэкономить на кузовных работах.

Речь, конечно, про стоки: деды завещали, что про «трубы», по которым вода с лобового стекла должна уходить на землю, забывать нельзя. Так уж выходит, что листва, грязь, земля, мусор и прочие «следы эксплуатации» имеют свойство забивать проходы. Да так, что вода начинает скапливаться сначала у стекла, а потом происходит то, что отражено на фото.

Не имея возможности уйти по ранее заложенному маршруту, влага просто скатывается по наиболее короткому пути под воздействием силы тяжести, постепенно намерзает между водительской дверью и крылом. За два-три часа в пути появится сталагмит. В итоге — дверь перестанет открываться, а резкое на нее воздействие в ту или другую сторону приведет к залому кузовного элемента.

Цена ремонта — около 15 000 рублей, если повезет выправить и аккуратно локально перекрасить. Не повезет — минимум 25 «штук» с заменой элемента. А нужно-то было всего лишь пробить стоки по осени, потратив пару тысяч рублей за снятие жабо и работу мойки высокого давления.