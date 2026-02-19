Эксперт объяснил, почему авто ведет в сторону при торможении и что с этим делать

Если в процессе торможения автомобиль начинает тянуть в сторону, значит, имеется серьезная неисправность. И речь проблему нужно как можно скорее, ведь это напрямую влияет на безопасность: ухудшается контроль над машиной, удлиняется тормозной путь и многократно возрастает вероятность аварии.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов, как правило, источник проблемы локализуется в тормозной системе. Когда колодки и диски изнашиваются неравномерно либо происходит заклинивание суппорта или его направляющих одно из колес замедляется активнее другого. И из-за этого авто отклоняется в его сторону.

Также нередко причиной становится внутреннее разрушение тормозного шланга. В такой ситуации тормозная жидкость поступает к механизмам неравномерно, создавая разницу в давлении контуров, и при нажатии на педаль машину стаскивает с прямолинейной траектории.

Нельзя исключать неисправности ходовой или повреждения покрышек. В последнем случае может выявиться разница в давлении воздуха в шинах на одной оси, заводской брак, геометрическая деформация резины, появление грыжи на боковине или сильный износ протектора. Все это вызывает эффект увода, который особенно заметен во время торможения. Если же ко всему добавляется нарушение углов установки колес, неисправность амортизаторов, выработка сайлентблоков или шаровых опор, то авто гарантированно будет стремиться в сторону.

Если водитель столкнулся с тем, что машину уводит при замедлении, нужно действовать аккуратно. Следует плавно сбросить скорость, удерживая руль таким образом, чтобы остаться в пределах своей полосы, избегая при этом резких маневров. После этого стоит как можно скорее провести диагностику. А если при нажатии на тормоз происходит резкий бросок в сторону, руль приходится удерживать силой, педаль становится ватной либо ощущается запах гари, самым разумным решением будет сразу остановиться и вызвать эвакуатор.

— Если с шинами порядок, то записывайтесь к профессионалам в автосервис. На станции проверят толщину и износ тормозных колодок и дисков, состояние суппортов и их подвижность, тормозные шланги и трубки, уровень и состояние тормозной жидкости. Параллельно мастера обязательно посмотрят подвеску и рулевое: есть ли люфт в рулевых тягах и наконечниках, не изношены ли шаровые опоры, не разрушены ли сайлентблоки, как работают амортизаторы, — говорит эксперт.

И напоминает, что после любых манипуляций с подвеской нужно обязательно сделать регулировку развала‑схождения.