Эксперт Чальцев объяснил, в каких ситуациях смешивать моторные масла можно

Смешивание моторных масел, отличающихся по вязкости или выпущенных разными компаниями — рискованный эксперимент. Если что-то пойдет не так, и двигателю понадобится серьезный ремонт, автовладельцу такое мероприятие влетит в копеечку. Тем не менее, в некоторых ситуациях это допустимо.

Но по возможности лучше этого, конечно, не делать

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор по исследованиям и разработкам «Рольф Лубрикантс Восток» Артем Чальцев, если доподлинно известно, что разные продукты выпущены одним заводом, являются подлинными и принадлежат к единой серии, то катастрофы не случится. В такой ситуации велика вероятность, что основа у них одинаковая, а комплект присадок идентичен. Соответственно, смешение масел, отличающихся по вязкости, не приведет к фатальным последствиям.

Несмотря на это, производители смазочных материалов в своих инструкциях категоричны: они разрешают соединять составы лишь в рамках одного класса вязкости. Только такой подход, по их словам, обеспечивает корректную работу всех добавок и прогнозируемые характеристики жидкости.

Но суровая дорожная реальность часто диктует свои правила. Водители порой оказываются перед выбором: добавить неподходящий продукт или ехать с критически низким уровнем масла. В подобной ситуации краткосрочная доливка иного сорта окажется меньшим злом и, скорее всего, не нанесет ощутимого вреда мотору.

К примеру, допустимо единоразово смешать продукты 5W-30 и 5W-40. Ключевое условие здесь — принадлежность к одному бренду, линейке и подтвержденное качество. В таком случае базовые компоненты и добавки предположительно совпадут, что минимизирует вероятность химической несовместимости или образования осадка.

Важнейшее правило после такой вынужденной меры — как можно скорее провести полную замену масла вместе с фильтром. При этом необходимо вернуться к тому типу смазки, который официально рекомендован заводом-изготовителем автомобиля.

Значительно более рискованным является смешивание составов от различных производителей или даже разных линеек внутри одной марки. В такой ситуации невозможно гарантировать идентичность применяемых загустителей и присадок. Химический состав разных продуктов может вступить в конфликт, и тогда возможны выпадение осадка и потеря стабильности масла. Это приведет к ухудшению защиты от трения, снижению очищающих свойств и непредсказуемому поведению смазки при различных температурных режимах.

— Вопрос экономии в этом случае легко оборачивается преждевременным ремонтом двигателя, который многократно перекрывает выгоду от использования масла, оказавшегося под рукой, подытожил эксперт.