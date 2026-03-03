Потекло: чем невероятно опасна для автомобиля ранняя весна

Несмотря на заявления метеорологов, весна взялась за сугробы с первых же своих календарных дней, а улицы уже превратились в реки. Однако морозы еще обещаются, а ближайшие пара недель могут стать серьезным испытанием не только для автомобилистов, но и для их «коней»: ранняя весна — непростое время для всех механизмов. Даже железных. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Каша из снега и звенящие ручьи на дорогах и парковках — толстый намек на уже начавшуюся весну. Сугробы потихоньку скукоживаются, оголяя «подснежники» в самом разном из всех народных смыслах этого слова. В том числе — простоявшие всю зиму на приколе авто. Их владельцам предстоит сложный, но очень важный для дальнейшей эксплуатации приведения машины в порядок путь.

Но не стоит расслабляться и тем, кто отъездил на своих «колесах» всю зиму. Весна — кузница самых разных автомобильных невзгод, из которых многочисленные аварии на дорогах — лишь одна из проблем. Некоторые начнут подсчитывать убытки, даже не выезжая с парковки.

В частности, регулярные скачки через ноль приведут к образованию конденсата повсеместно: от бензобака до куда более удаленных полостей и ниш. Весна придет — вся грязь всплывет, так что длительному пуску двигателя дивиться не стоит: ему тяжело, несмотря на устойчивый «плюс». Так же именно в марте многие увидят крайне нелицеприятные подтеки на пластике отделки и потолке: потекут люки, лобовые стекла и прочие некогда герметичные соединения.

Фото avtovzglyad.ru

Завидев подобное, следует немедленно обратиться за помощью к профессионалам или взять дело в свои руки, иначе через пару недель тонкая струйка превратиться в поток. И польется он прямо на голову. Отдельное внимание — потолочным светильникам: именно они зачастую становятся индикаторами проблем с протечками.

Так же весной нужно очень внимательно относиться к звукам и запахам в салоне: конденсат и вода с улицы попадают на проводку, на платы, на другие элементы электронного контура ТС, что обязательно вызовет неполадки и траты. Заметив мигание лампочек, фантомные появления аварийной индикации и ошибок на приборной панели, нужно осмотреть косу проводов и блок предохранителей в пассажирском отсеке: его регулярно заливает по весне.

Отдельного абзаца достойны, конечно, весенние мойки: столько боли, сколько они, автовладельцу не приносят и страховые компании. Сколы, царапины и потертости, полученные за зиму, начинают оперативно покрываться рыжей коркой коррозии, толсто намекая на необходимость кузовного ремонта. А с такой влажностью — буквально как в аквариуме — шанс заметить «рыжик» есть даже на новенькой совсем машине. И сильной аварии не потребуется, чтобы записаться на покраску.

Кстати, о мойках: не забудьте тщательно промывать колесные диски. Переменчивая погода приводит к оперативному образованию на колесах ледяных наростов, а проезд сквозь таящий сугроб на утренней парковке лишь усиливает эффект. Будет неистово бить в руль, а разгон даже до 80 км/ч превратиться в сущую муку. Такая погода, никуда нам от нее не деться.