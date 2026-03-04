Чисто весенняя проблема: почему с первым теплом в машине начинает хандрить вариатор

Многочисленные автомобильные форумы, крепко оживившиеся с февраля 2022-го года, пестрят сообщениями о сложностях с бесступенчатой трансмиссией: мол, CVT даже на относительно свежих автомобилях, той же LADA Vesta NG, весной отчего-то задумал потрепать нервы своему обладателю. Массовая болезнь или сезонное недомогание? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не успела весна разделаться с трехметровыми московскими сугробами, а отечественный автовладелец уже схватился за голову: пошли проблемы с машинами. В частности, сразу на нескольких форумах появились сообщения о проблемах с работой бесступенчатых трансмиссий CVT: от появления ошибок до аварийной работы. Один раз — случайность, два — повод задуматься, три — тенденция. Почему же вариаторы начали болеть в марте?

Безусловно, в некотором количестве случаев выход из строя коробки переключения передач связан с окончанием ресурса, и март тут — только строчка в календаре. Однако есть вполне понятная причина, по которой CVT начинает лихорадить именно в оттепель. Знание этого факта оградит от бесполезных трат: разбирать коробку недешево, одно только масло «выльется», уж простите за игру слов, в пятизначную цифру.

И будет очень обидно, когда ремонт эффекта не даст. Потому что причина весеннего недомогания бесступенчатой коробки передач скрывается не в самой коробке, а в сопутствующих ей механизмах. Если точнее — в датчике ABS, который передает информацию и на трансмиссию тоже. И весной, когда на дорогах каша, а ледяное крошево мегатоннами летит на ступицу с колеса, небольшой и не самый защищенный пластиковый элемент запросто может пострадать. Гадалкой быть не надо — у большинства заявителей сложность кроется именно в этом неловком моменте. Дело за малым: продиагностировать, чтобы подтвердить свои догадки, и решить проблему путем узловой замены.

Самый простой способ диагностики — подключение модуля, который тут же покажет обрыв по одному из датчиков ABS.

Если подобного оборудования под рукой не оказалось, то машину нужно отогреть или тщательно отмыть на мойке с обязательными «водными процедурами» для колес и арок отдельно. Далее — включаем внимательность: после мойки поведение трансмиссии изменится. Почему? Ну хотя бы потому, что с датчиков ABS сбили лед и грязь, они ожили и CVTзаработала в штатном режиме.

Проведя подобную процедуру, что для машины в целом весьма полезна, остается лишь определить конкретный неисправный датчик и его заменить. Что, просто напомним, в десятки раз дешевле, чем ремонт коробки передач.

Увы, вариатор дал отечественному автомобилисту слишком много причин себя недолюбливать, поэтому проблемы, как правило, списываются первым делом именно на него. Не помогают и сотни примеров многолетней и многокилометровой беспроблемной работы. Такое вот реноме у CVT в России: извечный «козел отпущения».