Пять процедур, без которых автомобилю не пережить переход с зимы на лето

Любая зима — всегда серьезное испытание для любого транспортного средства: на протяжении нескольких месяцев двигатель, трансмиссия, ходовая часть и электрооборудование функционируют в экстремальном режиме. А нынешний холодный сезон оказался особенно тяжелым: столбик термометра то уходил глубоко в минус, то подскакивал до околонулевых отметок, обильные снегопады чередовались с мокрой кашей под колесами, а дорожные службы не жалели химических составов для обработки асфальта. Все это означает, что перед началом теплого сезона машину необходимо привести в порядок — внимательно осмотреть ключевые системы и устранить накопившиеся за зиму проблемы, пока они не переросли в серьезные поломки.

О том, какой минимальный набор сервисных операций следует выполнить каждому автовладельцу, «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Начать, по словам эксперта, следует с системы охлаждения. Месяцы езды по грязным и засыпанным реагентами дорогам делают свое дело: пространство перед радиаторами покрывается спрессованной коркой из песка, химикатов и дорожной пыли. Пока на улице холодно, забитые соты не создают заметных неудобств, но стоит воздуху прогреться — и мотор начинает страдать от недостаточного теплоотвода.

Вентиляторы включаются все чаще, стрелка температуры ползет вверх, а там и до перегрева недалеко. Родионов предостерегает от попыток справиться с проблемой в гаражных условиях при помощи бытовой мойки высокого давления, поскольку мощная узконаправленная струя запросто сминает хрупкие алюминиевые ребра, и вместо копеечной профилактики владелец получает счет на замену целого радиаторного блока. Гораздо разумнее доверить эту работу мастерам, которые аккуратно разберут узел, обработают каждый элемент по отдельности и попутно оценят качество антифриза.

Следующая область, требующая пристального внимания, — тормоза и ходовая часть. Суппорты, колодки и направляющие всю зиму подвергались воздействию соленой воды и абразивных частиц. Итог предсказуем: металл корродирует, направляющие теряют подвижность, колодки начинают прижиматься к дискам неравномерно. Если вовремя не вмешаться, водитель рискует столкнуться с перегревом тормозных механизмов и непредсказуемым поведением машины при экстренном замедлении.

Не менее уязвима и подвеска. При отрицательных температурах ее резиновые элементы теряют эластичность, и в защитных чехлах шаровых опор, сайлентблоках, пыльниках образуются едва заметные трещинки. Сами по себе они кажутся пустяком, однако через эти микроповреждения внутрь попадает вода и грязь, что со временем оборачивается выходом из строя целых узлов — вплоть до рычагов и элементов привода. Заодно Родионов советует отрегулировать углы установки колес: после сезона разбитых дорог и ям геометрия почти наверняка нарушена, а это прямой путь к преждевременному и неравномерному стиранию покрышек.

Отдельного разговора заслуживает микроклимат в салоне. В холодное время года кондиционер, как правило, простаивает, и на поверхности испарителя формируется благоприятная среда для плесени и патогенных микроорганизмов. Параллельно обивка пола и звукоизолирующие материалы напитываются влагой от занесенного на обуви снега. Старый салонный фильтр, отработавший всю зиму, к весне превращается в плотную пробку, которая препятствует нормальной циркуляции воздушного потока и мешает системе эффективно осушать пространство.

Компрессору кондиционера приходится трудиться с избыточной нагрузкой, что сокращает его ресурс. Комплексное решение — установить свежий фильтрующий элемент, продезинфицировать испаритель и каналы воздуховодов, а также убедиться, что уровень хладагента соответствует норме. После такого обслуживания запотевание стекол прекращается, затхлый запах уходит, а климатическая установка готова к полноценной работе в летний зной.

Моторное масло — еще один пункт, который нередко упускают из виду, ориентируясь исключительно на межсервисный интервал. Между тем условия, в которых смазочный материал работал последние месяцы, далеки от идеальных. Каждый утренний запуск на морозе — это несколько секунд масляного голодания. Непродолжительные городские вылазки не позволяют двигателю как следует прогреться, из-за чего в картер проникают водяной конденсат и частицы несгоревшего бензина.

Присадки постепенно утрачивают эффективность, а на внутренних поверхностях мотора начинают оседать продукты окисления. Если за прошедшую зиму одометр накрутил несколько тысяч километров, а погода в регионе не баловала, имеет смысл обновить масло досрочно. Свежая смазка обеспечит надежную защиту трущихся деталей на весь предстоящий теплый период, когда нагрузки на силовой агрегат традиционно возрастают.

Замыкает весенний чек-лист проверка аккумуляторной батареи и бортовой электрики. Холода — главный враг АКБ: электрохимические реакции при низких температурах протекают вяло, а генератор в режиме коротких поездок попросту не успевает компенсировать затраченную на пуск энергию. К марту батарея нередко подходит в состоянии хронического недозаряда, что выражается в вялом вращении стартера и нестабильном напряжении в сети.

Родионов рекомендует замерить пусковой ток специальным тестером, а если батарея обслуживаемая — оценить плотность электролита, а также зачистить клеммы от белесого налета и следов химических реагентов, которые ухудшают проводимость. Эта нехитрая процедура восстанавливает штатное электроснабжение всех потребителей и страхует от внезапных капризов электроники, способных обездвижить современный автомобиль в самый неудобный момент.