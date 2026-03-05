Талая вода: чем опасны для автомобиля первые дни весны

Долгожданная весна рьяно взялась за дело, а сугробы по всей Центральной России оперативно «переквалифицировались» в ручьи, полные шуги. Там — гремучий коктейль из воды, грязи, песка и реагентов, который обязательно скажется на самочувствие самых разных узлах и агрегатах автомобиля, что бороздит этот бескрайний океан. Куда смотреть, кого искать и как противостоять капризам природы, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Весенний паводок в этом году изначально обещался крайне серьезный, однако синоптики немного умолчали о сроках: а ведь началось «наводнение» с самых первых дней марта. Бурные потоки, лишь отдаленно напоминающие «веселые ручейки», бросились омывать проезжую часть, а парковочные пространства превратились сначала в болота, а потом и в озера. Что будет в скором времени с подземными паркингами — даже представить страшно. Однако проблемы для автомобилистов и верных «железных коней» скрываются не только и не столько в подземельях.

Дело в том, что талая вода крайне жестока к машинам. Во-первых, стоит заметить, что «не только лишь все» тормозные диски переживут подобные хляби. Как не вспомнить божественные «барабаны», которым было глубоко плевать на резкое охлаждение в водной среде? Впрочем, достанется не только дискам, но и суппортам, и шлангам, которые запросто могут быть посечены остатками льда, изобильно плавающих в лужах.

Далее движемся в сторону подвески и слышим скрипы, всхлипы и стоны: это «болеют» резиновые уплотнения в лице шаровых, сайлентблоков и стоек стабилизаторов. Скоро к ним добавятся и привода с «гранатами»: резиновые «пыльники» за зиму наверняка получили ряд пробоин, а обильные воды на улицах и во дворах оперативно вымоют всю смазку. Цена замены — совсем не копейки, так что гораздо дешевле будет «перебдеть».

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Достанется и датчикам, в том числе ABS, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. От такой влажности — как в аквариуме — электроника, коей снизу автомобиля, прямо скажем, немало начнет сходить сума.

И получится ли вылечить все это банальной сушкой — очень больной вопрос. Дюже любопытно, кстати, как переживут нынешнее весеннее «купание» батареи электромобилей. Интересно, к такому их жизнь готовила? Видится, что «подводных» испытаний для них не проводили, но как показывает март 2026-го — зря. То ли еще будет, ведь впереди апрель!

Залезем под капот и увидим невероятное число разъемов косы проводов, на которые буквально водопадом льется H2O. Большинство машин на дороге уже в преклонных годах, а надежнейшие японские разъемы, способные сопротивляться возрасту десятилетиями, характерны не для всех ТС.

В результате — зелень, короткие замыкания, окисления и прочие-прочие неполадки, искать которые придется электрику. Остановит ли это хоть кого-то? Конечно, нет. Но, возможно, поможет оперативнее записаться на автосервис и предвосхитить часть неполадок. Ведь превентивный ремонт — самый дешевый.