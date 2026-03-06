Противоестественное: почему по весне ржавеет пластиковый бампер авто

Продолжающий семимильными шагами стареть автопарк России не устает подкидывать счастливым обладателям новых-старых машин невероятные сюжеты. В частности, некоторые покупатели «вторички» весной столкнутся с событием, которое чисто физически маловероятно — на бамперах проступают отчетливые «жуки» коррозии. Как такое возможно на пластиковой детали? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Удивительное рядом — это про нас, отечественных автомобилистов, которые изо дня в день наступают на самые разнообразные грабли и сталкиваются с ситуациями, о которых в школах да институтах не рассказывают. Впрочем, если своими глазами не увидишь — тоже не поверишь. Однако же в нашей «стране чудес» возможно если не все, то многое.

Простой пример — коррозия на бампере. Для усугубления эффекта — на пластиковом бампере, на «скорлупе». Разве с точки зрения физики, химии и прочих точных наук хоть что-то подобное возможно? Теоретически — нет, пластик не окисляется и, как следствие, ржавой пленкой покрыться не может. Следовательно, в конкретном бампере присутствует металл, который и покрылся характерной коррозией при открытом взаимодействии с кислородом.

С завода в пластиковых бамперах, конечно, никаких железных элементов — арматуры — нет, иногда лишь присутствуют металлические усилители в местах крепления, но они, как правило, из цветных металлов. И тоже не ржавеют. В чем же разгадка этой химико-автомобильной задачки? А «ларчик» просто открывался.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Дело в том, что многомудрый интернет научил нас чинить трещины на пластиковых бамперах с помощью специальных скоб, которые под воздействием температуры впаиваются в материал и усиливают поврежденный элемент. Чуть раньше эту же процедуру проводили с помощью мелкой металлической сетки, а также строительной ленты — это вообще «хардкор», но продолжает встречаться у особенно ортодоксальных перекупщиков.

В отличие от пластика, эти элементы запросто могут заржаветь, а их кустарное и неумелое применение часто приводит к сквозному прожиганию пластика самой «скорлупы». Вот вам и контакт с кислородом. Кстати, мало кто знает, что отремонтированный участок нужно покрывать краской и с обратной стороны — чтобы не допустить попадания воздуха на металлические элементы и, как следствие, предотвратить коррозию.

Конечно, перед продажей такой бампер сверху зашпаклюют и покрасят, ремонт станет незаметным, но тройка зимних месяцев, помноженных на бурную и влажную весну, быстро откроют глаза нового обладателя автомобиля, который традиционно «не бит, не крашен», на реальное положение дел: бампер у него «зацвел», потому что машина была ударена, а после в гаражных условиях подверглась посредственному, но недорогому ремонту.

Завидев такие подтеки, следует оперативно осмотреть весь кузов, потому что «пасхалок» будет больше. Морально стоит ожидать худшего: если бампер, недорогой зачастую элемент, «колхозили» такими ударными методами — то наверняка имели место и куда более проблемные «ремонты». На будущее: бампера ремонтировать можно и нужно, но делать это следует исключительно наплавлением пластика: хоть специального, хоть отрезанного от аналогичного бампера. Но использовать для подобных целей металл в нашем-то «ржавом поясе» — моветон.