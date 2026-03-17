Весенний автопотоп: чем он грозит и как с ним бороться

Нынешней весной, учитывая обильные зимние снегопады, метеорологи предсказывают чуть ли не тотальное подтопление многих локаций, в том числе и в городах. И если прогнозы сбудутся, хотя в Москве, несмотря на резкое потепление, «разлива рек» пока не наблюдается, мы в очередной раз можем столкнуться с проблемой серьезно «подмоченных» авто и на открытых стоянках, и в подземных паркингах. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд» что делать, если вода проникла в салон ТС, и как его просушить, чтобы через месяц не «заглючили» основные узлы и агрегаты, в первую очередь — электрика с электроникой.

— Многие автовладельцы не понимают, как действовать при затоплении машины, — говорит генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — Но в идеале надо пытаться вообще избежать этой ситуации. Если проблема рискует застать в пути (то есть впереди по ходу движения видна большая лужа), бывает недостаточно просто замедлиться, ведь она может оказаться слишком глубокой.

Следует обратить внимание на окружающие авто: воздухозаборники большинства седанов при преодолении водной преграды должны оставаться на 20-25 см выше ее поверхности. В противном случае лучше искать объездные пути. Если же такой вариант не представляется возможным, а вода в итоге попадает в двигатель, на такте сжатия происходит гидроудар, и даже капремонт окажется бесполезным: мотор придется менять полностью.

Впрочем, специалисты пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» уверены, что в некоторых случаях все же удается обойтись капремонтом, хотя и это мероприятие обойдется недешево. Да и попадание влаги в салон из-за засоров дренажных отверстий в дверях, люке или под капотом — плохой сигнал. Если такое произошло, действовать надо незамедлительно: промедление даже в несколько дней может привести к появлению стойкого затхлого запаха, плесени и даже коррозии отдельных железосодержащих деталей.

Эксперты не рекомендуют при этом пытаться просушить салон с помощью печки, а тем более — надеяться, что все высохнет само. Когда вода проникла под коврики и тканевое напольное покрытие, следует полностью просушить салон, отмечают в «АвтоСпецЦентре». Но для этого надо демонтировать кресла, поднять ковролин и извлечь влажные изоляционные материалы. Самая большая ошибка — игнорировать скрытую влагу в многослойной шумоизоляции под ногами. Ускорить ее устранение можно с помощью тепловой пушки, строительного фена с не очень горячим воздухом или пылесоса, работающего на выдув.

Современные автомобили, как замечает Матвеев, буквально напичканы электроникой. К счастью, влага не всегда приводит к ее полному выходу из строя. Главное — быстро снять клеммы, чтобы отключить аккумулятор. Батареи новых моделей устойчивы к воздействию влаги — они не ломаются, а просто разряжаются. Все электроконтакты при намокании следует обязательно почистить и просушить, иначе со временем они окислятся, и это спровоцирует отказ электросистем.

Специалист рекомендует разобрать салон «до мелочей», отсоединив буквально все провода и шлейфы. Правда, лучше поручить это профессионалу, который сможет не только разобрать, но и правильно собрать систему обратно. Также насыщены электроникой автоматические и роботизированные коробки передач: при намокании они могут выйти из строя не сразу, а через некоторое время после затопления. И если в коробке побывала вода, необходимо заменить рабочую жидкость и просушить электронные блоки.

В «АвтоСпецЦентре» рекомендуют уделить особое внимание электронным блокам управления, которые часто расположены под сиденьями. Если на них попала вода, советуют аккуратно обработать контакты и платы спиртом, а затем просушить, чтобы избежать сбоев в работе и дорогостоящего ремонта.

— Любопытно, что современные электромобили в условиях весенних паводков и затяжных ливней, как ни странно, чувствуют себя довольно уверенно, замечает генеральный директор компании «Системы автономной энергии» Антон Мухин. — В эти модели закладывается защита от влаги на этапе проектирования: корпус тяговой батареи надежно защищается, высоковольтный отсек полностью изолируется и получает способность выдерживать даже получасовое погружение в воду без последствий, не говоря уже о луже и весенней слякоти. Если же вода оказывается под днищем, электроника мгновенно отслеживает любую аномалию и обесточивает все цепи...

Однако водителю электромобиля, как и любого другого авто, при весеннем половодье стоит соблюдать простые правила, признает эксперт. Если вода все же попала в салон, действовать нужно быстро: сразу убрать коврики, просушить пол и продуть воздуховоды, иначе отсыревшая проводка или разъемы смогут в скором времени напомнить о себе коррозией контактов.

Лучший способ профилактики — сушка тепловентиляторами в течение суток, желательно со снятыми сиденьями и приподнятым покрытием. Плюс обработка низковольтных разъемов защитным составом, который вытесняет влагу и предотвращает окисление. Также по окончании зимы важно проверить защитный кожух батареи на предмет повреждений, уточняет Мухин.