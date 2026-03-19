Секта масляного фильтра: еще один довод не заливать моторное масло внутрь колбы

После того, как российский рынок смазок заполонил контрафакт и откровенные подделки, водители все жарче спорят о том, какое моторное масло для своего автомобиля выбрать. Но не утихают дискуссии о способах замены лубриканта. В частности, о том, как правильно его менять: следует ли залить в новую колбу или не нужно. Адепты и того, и другого мировоззрения непримиримы, а вот мастера придерживаются конкретного мнения и регулярно выкатывают новые доводы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Среди отечественных автомобилистов, сплошь инженеров и «технарей», опыту и навыку которых позавидуют иные заводские специалисты, бушует бесконечная дискуссия: надо ли перед установкой нового масляного фильтра залить туда пару глотков целительного моторного масла или так, насухо прикрутить? Спор идет «не на жизнь», приводятся остросюжетные доводы за ту или иную точку зрения.

Как же вот мотор свои первые махи поршнями-то сделает «на сухую», задерет ведь? На что оппоненты отвечают, что слить масло до капли можно лишь разобрав ДВС, да и от сотни граммов — разве изменится что? Впрочем, новые «за» и «против» появляются практически ежедневно, а воз и ныне там: конкретики в решении этой задачки нет. Попробуем же разобраться «на пальцах»

В бытность на российской земле «глобальных брендов», как сегодня принято называть старые и привычные автомобильные марки, дистрибьюторы регулярно устраивали «дилерские мероприятия», в рамках которых специалисты показывали класс по проведению той или иной процедуры «на время».

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В частности, одним из наиболее популярных упражнений было классическое ТО: масло, фильтры, свечи. Иногда — тормозные колодки. «Аутлендеры», «Форестеры» и прочие «Камри» взмывали под потолок, а ловкие японские парни оперативно, буквально за считанные минуты, проводили весь комплекс работ по плановому техническому обслуживанию. И ни разу никто из них в сам масляный фильтр смазку не наливал. Так откуда же взялась эта блажь?

Из банальной логики, которая подсказывает, что давление масла в системе около двух бар на старте и до 6-7 бар на высоких оборотах, понятно, что лубрикант из картера насос поднимает мгновенно. От нее же, от банальной логики, мы знаем, что даже на «сухом» моторе стенки цилиндров покрыты какой-никакой, а защитной пленкой, для холостых оборотов — достаточной.

Сколько у механиков не спрашивали — все как один крутили пальцем у виска: ну какое масло в фильтр, зачем? Более того, даже подсказали один весомый аргумент против: существуют модели двигателей — у BMW, например — где меняется только фильтровочный элемент, а сама колба — статичная и неизменная, при замене снимается только крышка. И как в таком случае масло долить?

Есть лишь один возможный вариант появления этого мифа: один автовладелец заметил, что мастер плеснул пару капель жижи на резиновый уплотнитель, дабы тот плотнее прилегал и лучше противостоял течи, и принял то действия за «тайное знание». После, как у нас водится, не спросив и не уточнив — элементарно постеснялся — понес эту «истину» в массы. А чем безумней идея — тем легче она приживается. Иного не прослеживается: безумия не хватает, видимо...