Эксперт Ожогин объяснил, почему весной увеличивается расход топлива

Весной многие автомобилисты ожидают, что аппетит их железного коня пойдет на убыль, и увеличение потребления горючего в межсезонье выглядит для них нелогичным. Однако, как объясняют эксперты, в это время года существуют как объективные обстоятельства, вызывающие временный рост расхода топлива, так и тревожные звоночки, игнорировать которые не стоит.

В каких случаях это нормально, а в каких — нет

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин. И перечислил ситуации, в которых перерасход топлива считается допустимым. Весенняя погода известна своей нестабильностью: холодные утренние запуски, частые короткие поездки по городу и традиционные пробки. Пока силовой агрегат не прогреется до рабочих температур, горючая смесь обогащается, а значит, бензина или дизеля сгорает больше.

Если автовладелец еще не сменил зимнюю резину, она тоже вносит свою лепту: мягкий состав и агрессивный рисунок протектора создают дополнительное сопротивление качению. Не стоит забывать и о давлении в шинах — при температурных скачках оно падает, и колеса словно «прилипают» к асфальту, что напрямую увеличивает расход. При таком раскладе прибавка в 5-10% вполне закономерна.

Нередко водители ориентируются исключительно на данные бортового компьютера, не проверяя их старым дедовским методом — от полного бака до полного бака. К тому же манера вождения весной нередко меняется: многие начинают активнее давить на газ на сухом покрытии, а резкие ускорения, как известно, требуют больше топлива.

Однако в некоторых случаях повышенный расход становится серьезным поводом для беспокойства. Если столбик термометра поднялся, привычные маршруты не изменились, давление в покрышках привели в норму, а расход горючего резко подскочил и держится на 15-20% выше обычных показателей — стоит искать неисправность. Особенно важно обратить внимание на сопутствующие симптомы: нестабильный пуск мотора, «плавающие» обороты, ощутимую потерю динамики, запах бензина или появление Check Engine на приборной панели.

Среди частых весенних неполадок эксперт называет недостаточный прогрев двигателя из-за сбоев в работе термостата либо датчика температуры охлаждающей жидкости. В таких случаях мотор слишком долго функционирует в режиме холодной работы, а блок управления продолжает подавать переобогащенную смесь. Причиной также может стать загрязненный измеритель массового расхода воздуха, подсос лишнего воздуха во впускном тракте или забитый воздушный фильтр — все эти факторы нарушают правильное смесеобразование.

После зимнего сезона часто выявляются и механические неполадки: например, начинают подклинивать тормозные механизмы или сбиваются углы установки колес (развал-схождение). Машина в таких ситуациях словно едет «на ручнике», и расход закономерно увеличивается.

Эксперт рекомендует придерживаться простого алгоритма. На первом этапе стоит исключить очевидные моменты: проверить давление в шинах, состояние фильтров, убрать лишний груз из салона и багажника, а также убедиться в корректности измерений. Если после этого проблема не исчезла, имеет смысл провести компьютерную диагностику, чтобы «почитать» ошибки, проверить реальную температуру мотора, топливные коррекции и показания ключевых датчиков.