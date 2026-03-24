Возвращаемся в каменный век: может ли олифа помочь современному автомобилисту

Много лет назад, когда солнце было ярче, трава — выше, а машина — советской, ремонт и обслуживание транспортного средства всегда сопровождались не только феноменальной изворотливостью автолюбителей, но и к тотальному «колхозу» — иначе было просто нельзя. И в гаражных «лабораториях» находили весьма нетривиальные решения действительно сложных, актуальных и сегодня задач. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На дворе уже третья декада XXI века, дефицита ни в автомагазинах, ни в автосалонах не наблюдается и в помине, скорее наоборот, однако многие автовладельцы все чаще обращаются к наработкам своих родителей и бабушек-дедушек. Причина тривиальна: деньги. Сегодня не только сам автомобиль подорожал до невиданных высот, но и комплекс по его обслуживанию и содержанию стал «золотым».

СМИ и прочие новостные «паблики» единогласно сигнализируют, что объемы самостоятельного авторемонта в России растут от месяца к месяцу: платить мастерам нечем. Иначе говоря, либо — сам, либо — пешком. Впрочем, ремонт своими силами дешевым тоже не будет: резко подорожали и запчасти, и различные компоненты. Даже добротная покраска, пусть и в домашних условиях, сопряжена с фатальным чеком: грунты, краски и лаки растут в цене быстрее нефти.

А вот гарантии, что завтра из-под свеженанесенного лакокрасочного слоя не вылезет «жук» нет никакой: на полках огромное количество контрафакта, перемежающегося неправильно хранимым товаром и банальной просрочкой. И как быть, спрашивается? Народ, наученный и чужим, и своим горьким опытом, начинает перестраховываться, не забывая при этом экономить. А в такой «позе» без дедовских методик — никак. И тут всплывает грандиозная история.

Фото: aleksandarlittlewolf/freepik.com

Был в Советском Союзе популярный и распространенный состав, именуемый олифой — пленкообразующее вещество на разной базе. Изначально — вообще на органической, вроде растительного масла, а после — и синтетической, в частности, на алкидных смолах. Вонючая, долго сохнущая, сложно, честно говоря, наносимая, но, внимание, очень дешевая.

А еще, отличающаяся феноменальной твердостью и долговечностью: будучи нанесенной, в частности, на металл, переживет все и всех. Намек достаточно прозрачен? Конечно, вы правы: за неимением или недостатком грунтовки, именно олифой начали советские водители покрывать кузовные элементы для дополнительной защиты от коррозии. Ведь с «рыжей» борьба у автомобилистов началась уже на следующий день после изобретения автомобиля.

Стоит ли использовать олифу сегодня — вопрос дискуссионный. Но один довод все же себе позволим: будучи копеечным материалом, при этом отличающимся повышенной стойкостью к внешнему воздействию, именно ей за недорого можно защитить и внутренние, скрытые полости (те же пороги), и днище, и арки автомобиля, крайне дорогие в ремонте, но от глаз скрытые. Пахнуть, конечно, будет неистово, но и от скорой коррозии убережет. А уж на потрепанной иномарке или видавших виды «Жигулях» — более чем уместный рецепт. Особенно, если делаем сами, чтобы сэкономить.