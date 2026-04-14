Эксперт Андреев определил самое слабое место китайских машин

В перечень весенних работ, связанных с китайским автомобилем, нужно добавить установку защитной сетки под решетку радиатора. Иначе в дороге его может повредить случайный камень, обездвижив автомобиль в самый неподходящий момент.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев. По его словам, упомянутые сетки для «китайцев» стали трендом еще около 15 лет назад. Поскольку радиаторы охлаждения «поднебесных» моделей теперь делают из сплавов алюминия вместо меди, конструкция меньше весит, но становится более уязвимой.

Проблема перехода с меди на алюминий осложняется тем, что большинство китайских легковушек сейчас получает очень большие радиаторные решетки с крупными сегментами. И чем они крупнее, и чем больше площадь элемента в целом, тем выше шансы получить повреждения из-за того же щебня, оставшегося после дорожных работ, или чего-то подобного, отметил эксперт.

В наше время машины становятся все более нежными, поскольку в мире, например, в Европе и Китае, растет качество дорог. Но заграничные тенденции порой идут вразрез с суровой российской действительностью. Летом на наших трассах, особенно скоростных, довольна велика вероятность «поймать» автомобилем гайку, камень или что-то похуже, заключил г-н Андреев.

