Срок годности: почему в России так ценятся автомобили с цинковым покрытием

В описании к любому новому автомобилю каждый производитель жирным шрифтом в первых строках отмечает наличие оцинкованных кузовных деталей. Часто — с перечислением. Каждый соискатель, выбирая машину или приходя в дилерский центр, обязательно уточняет: оцинкована ли? И, глядя на действительно оцинкованный кузовной элемент, попавший во все тяжкие, начинаешь такой интерес понимать и принимать. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Снижение спроса на «новое китайское», как и на «новое отечественное» тоже, кроется в несоответствии автомобиля и предложенной цены: не стоит он таких денег, вот и не покупают. Диалоги о кредитах, ключевой ставке, утилизационных сборах вторичны: «вторичка» и «параллельный импорт» по чудовищным ценам очень даже продаются, достаточно оценить динамику рынка б/у, который месяц от месяца только растет. А что же в том же «сером завозе» такого, что цепляет за душу и попадает прямиком в сердечко отечественного автомобилиста?

Российский автомобилист — человек насмотренный и привередливый, его «на мякине» можно провести один раз, но лучше этого не делать: сарафанное радио — оружие массового поражения. А после он все равно вернется к своей идеологии: хорошую машину китайской не назовут. Почему в головах засел этот атавизм, как неоднократно восклицали представители китайских брендов? Потому что машины из Поднебесной не соответствуют тем стандартам, которые прежде задавали японцы, корейцы, европейцы, а местами даже американцы. В частности — коррозионной стойкости.

На фото — корейский автомобиль, который после неравной схватки с бетонным ограждением простоял с поврежденным лакокрасочным покрытием всю зиму. В очереди на кузовной ремонт простоял: самый сложный, дорогой, да еще и труднодоступный, как показала практика, вид автосервиса в России. Машину не мыли, ничем не обрабатывали, капот все равно менять, да и внимания, будем честны, не обращали: стоит и стоит. Однако капот был оцинкованным. И вот результат: ни одной рыжей точки, хотя снегу был представлен голый металл. Хоть какое-то окисление появиться должно было. Но на практике — абсолютная чистота.

Представить, сколько будет сантиметров коррозии на таком же участке битого «китайца», страшно. У «Жигулей» — еще страшнее. А вот Kia, как видите, продемонстрировала феноменальную стойкость к коррозии. И так — по всему кузову! Поэтому, в частности, машину будут восстанавливать, поэтому же точно такие, а также привозные аналоги разлетаются, как горячие пирожки, поэтому есть устойчивый спрос. И на цену, если автомобиль в достойном состоянии, смотреть особо не будут: прилетят, прибегут и заберут.

Много лет нам рассказывали, что за бренд переплачиваем, но по факту оказалось, что плата за бренд была тарифом на качественную сборку, добротные запчасти и ту самую, высоко ценимую в нашем «ржавом поясе» оцинковку, которая позволяет десятилетним, а порой и двадцатилетним автомобилям выглядеть лучше, чем некоторые новые.

В России машины принято эксплуатировать долго, десятилетиями. Ценится ресурсность, стойкость кузова к коррозии, ремонтопригодность. Культуры каждые три года, как выплачен кредит, бежать за новой не появилась и не появится, по заявлениям многих срок эксплуатации ТС только растет. А парк только стареет.

Кстати, еще и потому, что обновляется он не новыми автомобилями, а привозными из Японии и Кореи. И теперь понятно, почему им отдают предпочтение: дело не только и не столько в цене. Дело в сроке годности.