Тянет болотом: почему весной в салоне автомобиля появляются неприятные запахи

Весной водитель впервые за долгие месяцы выключает печку и включает кондиционер, однако велик шанс, что сразу и выключает, оперативно открывая окна: в салон начинает поступать аромат, далекий от цветочного. Пройдет еще пару недель, и с открытым окошком будут ездить уже жарко, так что следует принять оперативные меры по удалению вони. Кто виноват, что делать и куда бежать — на портале «АвтоВзгляд».

Апрель — это не только день дурака, но и время обратить внимание на свою машину: за зиму она набрала проблем, особенно если излишне долго простояла в сугробе. Влага забралась повсеместно, и одной сушки с открытыми дверцами на теплом весеннем солнышке уже недостаточно: надо принимать меры технического характера. В том числе — с применением личного опыта, сноровки и кое-каких приобретенных компонентов.

Удушливая болотная вонь, что разнеслась по всему салону, когда включили систему кондиционирования после зимнего простоя — это один из «намеков», что пора бы автомобиль обслужить. Да не банальным ТО, а подвергнуть более глубокому сервису. Фильтры, включая салонный, заменить, конечно, следует, но это лишь вершина айсберга, и самая последняя операция.

Если из кондиционера повеяло трясиной — нужна глубокая чистка! Для этого следует запастись двумя химическими составами, которые представлены в любом автомагазине в широчайшем ассортименте: автохимия для внешней и внутренней чистки кондиционера. За зиму в его недрах скопилось слишком много влаги, плесени и прочих нечистот, так что лучше потратить один вечер, но вымыть их все разом.

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Первым делом залезаем под автомобиль и тщательно инспектируем сливное отверстие кондиционера: то самое, откуда летом конденсат капает.

Проверив, что ничего туда за зиму не набилось и ток воды не перекрыло, берем внешнюю очистку — специальный состав с силиконовой трубкой в комплекте — и, разместив трубку в сливном отверстии, открываем краник. Пена из баллона под давлением пройдет по системе и наведет порядок, а нечистоты, набранные за зиму, просто стекут на землю. Далее — внутренняя очистка.

Для ее проведения потребуется еще один баллон с распылителем, который устанавливается в ногах переднего пассажира: бардачок и салонный фильтр нужно убрать, завести автомобиль, включить систему рециркуляции и закрыть окна. После — активируем «химию», зажав клапан, и закрываем двери: пусть работает.

На обе процедуры потребуется около двух часов с перекурами. Как только пройдут указанные в инструкции минуты — что-то около пятнадцати — можно выключать движок и проветрить салон. Кстати, рекомендуется выбирать внутреннюю очистку с нейтральными запахами: аромат сохранится надолго.

И только после проведения всех вышеописанных операций следует заменить салонный фильтр на новый: тогда и только тогда в пассажирском отсеке будет стоять приятный аромат, и ни один нос, даже самый «аллергичный», не придерется к запаху.