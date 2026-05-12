Эксперт Кубляков подсказал, как защитить кузов китайского авто от коррозии

Технологические процессы китайских заводов часто оставляют внутренние полости и нахлесты панелей без надежного герметика. В зоне особого риска находятся пороги, колесные арки и нижние части дверей.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ташкентская» Георгий Кубляков. И добавил, что в КНР производители нередко экономят на толщине катафорезного грунта и финишной эмали. Из-за отсутствия цинкового слоя металл становится уязвимым перед пескоструем. Даже небольшой скол способен запустить процесс окисления буквально за несколько дней.

Самая коварная проблема, предупредил эксперт, развивается незаметно под пластиковым обвесом. Под расширителями арок и декоративными молдингами скапливаются реагенты и влага, создавая парниковый эффект. В таких условиях железо гниет особенно быстро, а владелец замечает беду, как правило, слишком поздно.

При первых признаках «рыжиков» или вздутий лакокрасочного слоя нужно действовать без промедлений. Пораженную область необходимо зачищать до голого металла и применять составы на базе ортофосфорной кислоты. Для ремонта лучше брать эпоксидные грунты, поскольку они создают надежный изолирующий барьер. Простые акриловые смеси частично пропускают воду и не защищают сталь в долгосрочной перспективе. Наносить материалы нужно строго по технологии, выдерживая температурные режимы и время на просушку каждого слоя.

Чтобы избежать разрушительных процессов, Кубляков советует заранее обработать скрытые полости восковыми или масляными составами, которые вытесняют влагу из стыков. Особого внимания требуют лонжероны, внутренности порогов, усилители и стойки. Для днища рекомендованы мастичные либо полимерные покрытия. Они улучшают шумоизоляцию и гарантируют стойкость к истиранию.

Перед процедурой машину следует тщательно отмыть средством, убирающим солевой налет. Категорически запрещено распылять защиту на мокрый корпус или штатные битумные наклейки, так как это провоцирует образование пузырей. Ключевой фактор долгой жизни кузова — чистота в холода. Нужно систематически смывать химию с арок и днища, не дожидаясь появления коррозии.

Также Кубляков напомнил о важности сезонного осмотра. Заметив малейший дефект, его сразу устраняют. Кроме того, стоит смонтировать дополнительные подкрылки и брызговики, снижающие абразивную нагрузку, и проверять дренажные отверстия в дверях. Элементарный контроль, резюмировал эксперт, помогает избежать масштабного ремонта или замены кузовных деталей.