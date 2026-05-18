Эксперт Родионов подсказал, как сэкономить на «летних» поломках автомобиля

Российский климат сложно назвать щадящим. Морозы, реагенты и ямы зимой сменяются зноем, пробками и загруженными трассами летом. И в таких условиях мало вовремя проводить ТО — нужно планировать и сезонную подготовку автомобиля.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Для тех, кто уже проходил ТО весной, он составил чек-лист. В первую очередь перед жарой нужно проверить систему охлаждения: уровень антифриза, состояние радиатора и патрубков на предмет загрязнений и подтеков. Забитый грязью радиатор — главная причина перегрева в летних пробках. Второй пункт — кондиционер. Его стоит включить на полную мощность и оценить стабильность охлаждения, при сомнениях лучше заранее заехать на дозаправку или чистку.

Третий пункт — шины и колеса. Полезно осмотреть протектор, боковины, проверить резину на грыжи и микротрещины. Эксперт напомнил и о мелочах: щетках стеклоочистителя, омывателе, светотехнике. Эти пункты можно частично закрыть самому — здесь кроется правильная экономия. Если же водитель вообще не заезжал на сервис после зимы, визит перед теплым сезоном обязателен.

Сэкономить поможет верная последовательность: сначала полная диагностика, затем только нужные операции. Первым делом проверяют подвеску и рулевое управление. Зимой особенно страдают амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые тяги и наконечники. Мелкие люфты и трещины лучше устранить сразу, это дешевле замены целого узла.

Следующий момент — тормозная система. Реагенты и влага вызывают коррозию дисков, закисание направляющих суппортов и неравномерный износ колодок. Нужно не просто измерить толщину, но и обслужить элементы: зачистить и смазать направляющие, проверить пыльники. Исправные суппорты меньше греют диски и не «съедают» колодки за сезон.

Обязательной проверки требуют технические жидкости: моторное масло, тормозная и охлаждающая жидкость, масло в коробке передач. В российских реалиях интервал замены разумнее немного сократить — это дешевле капремонта двигателя или трансмиссии.

Отдельно эксперт выделил кузовные работы. После зимы важно промыть арки и днище от соли и грязи, осмотреть пороги, лонжероны и выхлопную систему. Мелкие очаги коррозии проще обработать сразу, чем заниматься серьезным восстановлением позже.

Помимо прочего, эксперт назвал три принципа разумной экономии. По его словам, начинать нужно с грамотной диагностики, которая отсекает лишние операции и позволяет планировать бюджет — «тушение пожаров» всегда дороже. Во-вторых, можно использовать качественные аналоги вместо дорогих оригиналов, но обязательно в сервисе — с гарантией на запчасти и установку. Третье — не экономить на ключевых узлах. Если диагностика показала, что амортизаторы, тормозные шланги или шаровые опоры требуют замены, откладывать нельзя: от них напрямую зависят управляемость и тормозной путь, особенно на высокой скорости.