Эксперт Андреев подсказал, как быстро и просто «вылечить» глюки китайских авто

Современные автомобили все чаще напоминают смартфоны на колесах. Огромные дисплеи, сложная бортовая электроника и управление жизненно важными функциями через сенсорные панели. Но все это породило и типично «гаджетные» недуги — внезапные зависания и программные сбои.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев пояснил, что проблема глубже, чем кажется. Через экраны сегодня регулируется температура в салоне, включаются обогревы сидений, стекол и руля, меняются режимы системы стабилизации. Отказ монитора означает не просто отсутствие музыки, а потерю контроля над ключевыми узлами машины.

Ушедшие из страны европейские, корейские и японские бренды подкидывали подобные проблемы значительно реже. Их мультимедийные комплексы были заметно проще, а критически важные настройки дублировались физическими кнопками. Неработающий дисплей не мешал водителю усилить обдув стекла или переключить температуру привычной крутилкой.

Чаще всего сбои преследуют недорогие китайские машины не самых распространенных марок. По мнению эксперта, причина кроется либо в слабых процессорах и недостатке оперативной памяти, либо в откровенно сырых настройках. В жару ситуация усугубляется: чем выше температура в местах расположения блоков электроники, тем выше вероятность отказа. Симптомы проявляются по-разному: черный экран, отсутствие реакции на касания, задержки, зависшая картинка с камеры или глюки датчиков давления в шинах.

Самое действенное решение, по словам Андреева, удивительно простое и не требует визита в сервис. Этим методом пользуются даже официальные дилеры. Достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут, оставив дверь открытой во избежание блокировки замка. После повторного подключения все основные функции восстановятся автоматически, хотя сбросятся часы и счетчик суточного пробега. Иногда требуется заново «обучить» стеклоподъемники и привод люка, доведя их до крайнего положения. Глобально этот лайфхак проблему не решает, но «снимает симптомы», а также бережет деньги и время.