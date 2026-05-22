Стартер на финише: можно ли продлевать ресурс этого узла бесконечно

Считается, что на подержанной машин зачастую быстрее и выгоднее отремонтировать стартер, чем его менять. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», всегда ли это так, существуют ли какие-либо хитрости, которые позволяют продлить срок его службы, и разъяснили разницу в подходах к обслуживанию стартеров в зависимости от типа двигателя.

— В большинстве случаев автомобильный стартер действительно выгоднее ремонтировать, чем полностью менять, — соглашается продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин. — Но это зависит от характера неисправности, цены на конкретный вариант узла и от того, насколько изношена сама основа стартера. Восстанавливать его бесконечно нельзя.

Если изношены ключевые элементы или повторяются проблемы с перегревом и попаданием влаги, вариант с ремонтом быстро становится временной мерой. Ключевой фактор — характер поломки. Если износились бендикс (обгонная муфта), втягивающее реле, щетки, втулки или контактная группа (пятак), ремонт обычно оправдан и оказывается сравнительно недорогим...

Технический эксперт НПК «Автоприбор» Артем Березин тоже считает, что при выработке коллектора, поломке зубьев бендикса или отказе втягивающего реле можно менять отдельные компоненты. Аналогичного мнения придерживаются и специалисты ГК «АвтоСпецЦентр»: все эти компоненты быстро изнашиваются, поэтому их выход из строя практически всегда делает ремонт экономически оправданным. Т.е. на практике логично тратиться на восстановление узла, если его корпус и основные детали еще «живы», а неисправности локальны, резюмирует Смородин. Другое дело — если повреждены более дорогие и сложные в восстановлении элементы. Например — обмотки или крупные механические части.

— Стоимость замены бендикса или щеток обычно в два-три раза ниже покупки нового стартера, — уточняют в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». — Однако если диагностика выявила более серьезные дефекты — межвитковое замыкание или обрыв в обмотках якоря или статора, выработку коллектора, разрушение посадочных мест подшипников в корпусе, механические трещины, то такой ремонт становится нецелесообразным. Восстановление этих компонентов требует высокой квалификации, специального оборудования, а его стоимость может приближаться к цене нового устройства, при этом надежность восстановленного агрегата остается под вопросом...

— Бесконечно чинить стартер в любом случае не получится, — констатирует Смородин. — Если его уже неоднократно ремонтировали, а втулки, щетки, контакты и бендикс продолжают быстро изнашиваться, обычно это значит, что узел стареет уже не «точечно», а системно. Еще один тревожный признак — повторяющийся перегрев, следы воды или коррозии. В таких случаях полная замена часто оказывается надежнее и в итоге дешевле...

Березин считает, что за всю жизнь стартера редко удается решить проблему с помощью качественного ремонта больше трех раз. Дальше восстанавливать экономически нецелесообразно (стареет компаунд-изолятор, возможны пробои между витков). Да и если повреждены несколько элементов сразу, возможно, выгоднее сразу заменить узел целиком.

— А чтобы продлить срок службы стартера, нужно соблюдать простые правила, — указывает Смородин. — Нужно поддерживать в хорошем состоянии аккумулятор, потому что слабая батарея отягощает работу этого узла. Не стоит крутить стартер дольше 10 секунд за одну попытку, а перед повторным запуском надо сделать паузу (примерно 30 секунд, чтобы избежать перегрева обмоток и разрушения изоляции).

Также необходимо следить за чистотой подкапотного пространства, не допускать попадания масла, антифриза и воды на стартер, периодически проверять клеммы и проводку. При долгих простоях машины имеет смысл следить не только за стартером, но и за состоянием АКБ и массы, ведь часто проблема начинается не в самом стартере, а в плохом питании. И еще важное правило. На некоторых моделях авто есть возможность включать стартер при уже работающем двигателе. Но делать этого категорически не следует: могут пострадать как зубья шестерни узла, так и маховик...

Березин тоже указывает на особую важность внимательного ухода за АКБ, называя ее «золотым правилом жизни стартера». Изношенная батарея убивает узел залповыми перегрузками. При этом он рекомендует «крутить» стартер не дольше пяти секунд, прежде чем делать паузу между попытками, а также всегда отпускать ключ (или кнопку) сразу после запуска. На авто с МКП эксперт советует выжимать сцепление перед пуском: это отключает трансмиссию и снижает нагрузку.

Что касается подходов к обслуживанию стартера с учетом типа двигателя, то разница вполне существенная. У дизельного мотора обычно выше сопротивление проворачиванию — стартеру приходится работать с большей нагрузкой, а значит, он должен быть более мощным и более выносливым, рассказывает Смородин. Стартер для машины на солярке в два-три раза мощнее (2-2,5 кВт против 0,8-1,4 кВт) токи — огромные, уточняет Березин.

Разница примерно такая, как между седаном и тяжелым грузовиком. Поэтому в дизельных авто чаще критичны состояние АКБ, проводки, клемм и самого пускового узла, а любой «полуслабый» стартер быстрее проявляет себя проблемами зимой или после износа, поясняет Смородин. На бензиновом моторе стартер нередко живет дольше и справляется со своими задачами легче, поэтому типичные ремонты чаще ограничиваются втулками, втягивающим реле и бендиксом.