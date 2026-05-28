Эксперт Ожогин объяснил, почему дачный сезон опасен для автомобиля

Дачный сезон многие водители ошибочно считают легким периодом для автомобиля, однако нагрузки на машину в это время сопоставимы с суровой зимней эксплуатацией. Переполненный багажник, пыльные проселки, бесконечные пробки и рваный ритм движения серьезно изнашивают ключевые узлы.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал в беседе с «Российской газетой», что главным врагом становится банальный перегруз. Мешки со стройматериалами, рассада, инструменты и бытовая техника заставляют мотор и трансмиссию работать на пределе возможностей. Масло в таких условиях стремительно перегревается и утрачивает защитные свойства, а его ресурс ощутимо сокращается.

Одновременно с этим воздушный фильтр забивается пылью с грунтовок в разы быстрее обычного. Двигатель начинает страдать от нехватки воздуха, растет потребление топлива, а мельчайшие абразивные частицы ускоряют износ внутренних компонентов. Ходовая часть тоже принимает удар на себя: дополнительная масса в салоне увеличивает давление на амортизаторы, пружины и ступичные подшипники.

Не выдерживает щадящего режима и тормозная система. Груженому автомобилю требуется заметно больше усилий для полной остановки, а постоянные заторы провоцируют перегрев колодок и дисков. Чтобы не остаться без машины в разгар сезона, эксперт советует не превышать разрешенную массу загрузки, следить за давлением в шинах и не пропускать своевременную замену масла и фильтров.