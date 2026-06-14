Старый «Жигуль» на мощной тяге: миф, вдребезги разбивающийся о реальность

Современные технологии в руках настоящих мастеров творят настоящие чудеса. По крайней мере, в этом убеждены многие завсегдатаи различных автомобильных форумов, блог-платформ и тематических пабликов. Среди них есть и те, кто свято верит, что правильный подход, наличие соответствующих инструментов и определенное упорство позволяют не просто слегка «тюнинговать» старые моторы на классических «Жигулях», «Москвичах» (и даже на иномарках вроде BMW), а сделать их гораздо мощнее оригинальных, установленных в 1980-1990-е годы. Или заменить на современные — более производительные, сохранив при этом степень надежности, а то и повысив ее. Эксперты помогли порталу «АвтоВзгляд» разобраться, насколько этот стереотип соответствует реальности.

Можно ли путем замены старого двигателя на более современный улучшить авто из 1980-х

— Действительно, существует довольно популярное мнение, что квалифицированный мастер может увеличить мощность штатного двигателя «бывалой» модели так, чтобы сохранить или даже повысить его надежность, — рассказывает специалист по автоспорту, вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. — Мол, главное — надлежащее высокое качество исполнения процедуры.

Однако ради этой цели придется растачивать мотор с помощью специального станка: частично срезав стенки, сделав шире цилиндр и, следовательно, искусственно увеличить объем двигателя. Больше воздуха и топлива помещается в цилиндр — сильнее взрыв — больше мощность и крутящий момент. Но чем сильнее растачивается силовой агрегат, тем в любом случае меньше его ресурс.

Нарастающие нагрузки, скорее всего, приведут к скорейшему выходу двигателя из строя: стенки станут тоньше, тепловое воздействие усилится. Прибегать к такой практике считаю уместным лишь в одном случае — в порядке эксперимента над машиной. Например — для участия в неких соревнованиях в духе «безумных гонок». Все остальное — очередные попытки изобрести «перпетуум-мобиле», — подчеркивает эксперт.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Что касается современных моторов, то, рассчитывая на их использование в попытке подменить штатные агрегаты меньшей производительности в погоне за мощью, следует учесть, что они, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», уже по сути «расточены».

Главная уязвимость нынешних силовых установок (с их небольшими объемами и тонкими алюминиевыми стенками при огромном количестве выделяемой энергии на единицу емкости) — это теплообмен.

Так, атмосферный двигатель 90-х годов объемом 1,6 л мог выдать около 100 л.с., тогда как современный 1,6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском — до 200 л.с. В результате тепловая нагрузка на поршневую группу, головку блока цилиндров (ГБЦ), выпускной коллектор и турбину резко выросла. А количество охлаждающей жидкости и площадь радиатора не увеличились пропорционально.

Реальный ресурс таких агрегатов при условии интенсивной эксплуатации, по оценке Хайцеэра, обычно не превышает 150 тыс. км. Иными словами: примерно те самые пять лет, которые в наши дни составляет обычно максимальный гарантийный срок для нового автомобиля:

— Раньше пятилитровые двигатели были почти вечные. Они ломались, но легко чинились. У них был запас для ремонта, — рассказывает эксперт. — А у современного мотора нет запаса выносливости — маркетологи исключили. Уменьшили объем, повысили мощность, «задавили» двигатель «экологически». Добавили турбины и компрессоры, чтобы с маленького объема снять большую мощность. «Нежно» ездишь — дольше ресурс, активнее — столько, сколько тебе обещали...

Фото Michael Gelhardt/globallookpress.com

Портал «АвтоВзгляд» решил уточнить, что по вопросу резкого наращивания штатной мощности движка без потери ресурса думают эксперты, имеющие непосредственное отношение к автомобильным двигателям. В результате удалось связаться с известными на отечественном рынке компаниями, чей профиль — производство и поставки профильной продукции.

Технические специалисты, представляющие эти организации (выразив при этом желание остаться неназванными), по отдельности полностью соглашаются с мнением главы НАС г-на Хайцеэра.

То есть наши источники, непосредственно связанные с оборотом автодвигателей, в приватном разговоре признаются, что не верят в перспективность практики «усиления» каких-либо ТС (включая типичные советские или зарубежные модели 1970-х, 1980-х или 1990-х годов) с помощью современных установок, как и в возможность нарастить мощность штатных моторов при условии сохранения надежности.

А любые попытки форсировать характеристики двигателей — «родных» либо современных — будут неизбежно упираться в невозможность спрогнозировать изменившийся ресурс машины. Однако с высокой долей вероятности данный ресурс резко сократится, уточняют участники рынка.

Так что современные технологии, конечно, достойны рук квалифицированных мастеров, но они, видимо, эффективны лишь в рамках научной логики и не сулят чудес. А резкое усиление производительности силового агрегата машины без потери ресурса — пока из разряда фантастики. Во всяком случае — при актуальном сегодня уровне развития технологий.