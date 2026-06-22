Автоэксперт объяснил, почему перегреваются китайские ДВС и как это «вылечить»

Все чаще владельцы современных автомобилей, в особенности китайских, жалуются на форумах на перегревы и выход моторов из строя даже при исправной системе охлаждения. А проблема кроется в заводских настройках, принесенных в жертву экологическим стандартам.

Проблема не в конструктивных недостатках, а в компромиссе, на который идут заводы

Об этом в беседе с «Российской газетой» расказал основатель тюнинг-центра «Лаборатория скорости» Станислав Мельников. И объяснил, что большинство современных двигателей, включая китайских, вынуждено работать при температурах выше 100 градусов. На холостом ходу и малых нагрузках мотор специально разогревается до 100-110 градусов ради снижения вредных выбросов. И это заводской компромисс, а не дефект.

При резком старте температура подскакивает еще выше, провоцируя риск детонации, повреждения поршней и задиры от пониженного давления масла. Периферийные элементы системы охлаждения из резины и пластика выдерживают около 50 тысяч километров на «европейцах» и вдвое меньше на «китайцах», после чего начинают крошиться и давать утечки.

Решением становится перекалибровка блока управления по двум направлениям. Целевую температуру снижают: на холостом ходу — ниже 94 градусов, под нагрузкой — до 88-90 градусов. Это продлевает жизнь и деталям системы, и самому агрегату. Второй шаг — корректировка топливоподачи. Заводская смесь ради экологии обеднена, однако работа на обогащенной смеси с показателем 0,82 по лямбде во всем диапазоне максимального наддува защищает от детонации.

После перенастройки машина едет не хуже, а зачастую даже лучше — она становится отзывчивее. Температура остается стабильной и в пробках, и на трассе, термонагрузочный пик на холостых уходит, масло не деградирует, а ресурс двигателя реально увеличивается. При этом риск задиров и детонации сводится к минимуму, говорит эксперт.