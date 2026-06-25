Колодки с маркетплейса: как сэкономить, но переплатить за «тормоза»

Желание сберечь кровную копеечку на обслуживании и ремонте автомобиля с каждым днем все нарастает: когда бензин продают по сто рублей за литр, денег на автосервис уже не остается. Да и цена запчастей в купе с услугами механика не отстают. Однако сэкономив даже на такой мелочи, как тормозные колодки, можно не просто получить известную долю неприятных эмоций, но и хорошенько переплатить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Абсолютное большинство отечественных автомобилистов давно перестали ездить на рынки и в магазине автозапчастей: нужные детали сегодня все чаще покупаются на маркетплейсах, где и цены ниже, и доставка — прямо к дому. Дешево и удобно — что может быть лучше?

Но есть у такого автокомпонента одна неприятная особенность: его невозможно оценить «на глаз» — все характеристики вылезают в момент установки и последующей эксплуатации. И даже простенькая конструктивно деталь, вроде тормозной колодки, может подкинуть целых ворох весьма неприятных «сюрпризов».

Как мы выбираем запчасти? На новую машину за нас это делает дилер, на относительно свежую — проверенный механик. А на всякую ржавь, которая сегодня составляет львиную долю автопарка большой страны — цена: именно стоимость является самым серьезным и «тяжелым» аргументом, который в трех случаях из четырех решает, куда качнется чаша весов.

Фото: avtovzglyad.ru

Причем именно так обстоят дела с большинством деталей. А уж с простой и дешевой — всегда. Например, тормозные колодки: ну какая в них инженерия? Железка да сама фрикционная накладка. Следовательно, можно брать любые, читай — самые дешевые. Ну вот мы и взяли: самые доступные за 800 руб.

И фирма была известная, и коробка — красивая, и в тормозной суппорт встали, как влитые. Сэкономили? На первый взгляд — да. В статике — на сто баллов. Правда, через 20 км в заднем колесе появился неприятный, да просто — устрашающий грохот: вместе со снятым колесом отпала и накладка — поршень тормозного суппорта ее просто оторвал от основания. И направляющие были смазаны, и суппорты обслужены, и резиночки-пыльники — заменены.

Ничего не помогло: пришлось доставать из багажника бережно сложенные старые колодки и, выбирав из них лучшую, постыдно занимаясь ремонтом на домкрате и на обочине. Естественно, после такого развития событий был куплен новый комплект колодок и снова заменен. Цена ошибки — те самые 800 рублей и два часа времени на вдумчивый физический труд в гараже. А ведь в ином случае пришлось бы еще и мастеру за работу повторно заплатить!

Чудес не бывает: качественная и достойная деталь стоит денег. И совершенно неважно, где она куплена: у официального дилера, на рынке или в магазине, с рук или на маркетплейсе. Дешевое, как оказалось, бывает и плохим. А на тормозах экономить не стоит вовсе: это самый важный механизм любого автомобиля. Пренебрегать и «резать косты» — себе дороже, что и подтвердил личный опыт. Хорошо, что отделались только деньгами. Повезло.