Автоэксперт Ожогин объяснил, нужно ли прогревать автомобиль летом

Об этом автовладельцы спорят в гаражах и в интернете: нужно ли прогревать мотор летом перед поездкой? Современным двигателям долгий холостой ход не нужен, но и мгновенно трогаться с места специалисты не рекомендуют.

О чем важно помнить, эксплуатируя машину в жаркое время года

В беседе с «Российской газетой» автоэксперт Tamashi Константин Ожогин объяснил, что главная причина, по которой короткий прогрев все же требуется, связана не с температурой охлаждающей жидкости, а с моторным маслом. После длительной стоянки основной объем смазки стекает в поддон, и насосу требуется время, чтобы разогнать ее по всем жизненно важным узлам — коленчатому и распределительным валам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе и элементам турбокомпрессора.

Оптимальный летний алгоритм — это не многочасовое тарахтение во дворе, а короткая пауза продолжительностью 30-60 секунд перед началом движения. Этого достаточно, чтобы система смазки вошла в рабочий режим и на деталях образовалась защитная пленка, снижающая трение. Дальнейший прогрев должен происходить уже в движении, плавно, без высоких оборотов и резких ускорений, пока мотор не выйдет на рабочую температуру.

Особую актуальность это правило приобретает для турбированных агрегатов. Крыльчатка «улитки» вращается на колоссальных оборотах, к тому жн она крайне чувствительна к качеству смазки. Поэтому первые секунды после пуска имеют для нее принципиальное значение.

Современный летний прогрев, резюмирует эксперт, это прежде всего забота о масле и его способности надежно защищать двигатель с первых мгновений работы. Качественная смазка не только снижает износ, но и помогает мотору спокойно принимать нагрузку, сохраняя ресурс на годы вперед.