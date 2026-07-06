Лайфхак: как можно быстро заправиться на АЗС в Подмосковье

Апогей топливного кризиса еще не пройден, а индийские бензовозы только вышли в нашу сторону. На заправочных станциях по всей стране либо пустота, либо длинные очереди, в которых можно стоять и часами. Однако вчера «звезды» были на нашей стороне: удалось получить искомое горючее всего за 20 минут. Как? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чем меньше топлива в баке — тем длиннее очередь на заправку. Сцены с «обсохшими» автомобилей уже встречаются и в Москве, а на дорогах Подмосковья и вовсе длинные вереницы страждущих, которые начинаются задолго до заезда на АЗС. Эмоции, как и датчик топлива — уже в красной зоне, скоро лампочка замигает. Но при вдумчивом подходе и грамотной подготовке, получить желанный бензин (с дизелем все намного проще, он в относительном достатке) можно весьма оперативно и без лишних временных затрат.

Осмотр западной части Московской области и ее границ с областью Калужской привели к некоторому замешательству: с топливом если и не беда, то определенные трудности, как минимум. Независимые заправочные комплексы закрыты, а на больших, фирменных — длинные очереди, превышающие порой и 500 метров в длину.

Стоять в такой можно часами, а приехать — к пустой колонке. Нарушена общая идеология отечественного автомобилиста, уже привыкшего ездить «до лампы», а потом заезжать на АЗС, которые в Центральной России встречаются часто. Сегодня такой подход не работает: можно и не доехать до бензина.

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Правда, есть и хорошие новости. Во-первых, лимиты, которые во многих регионах составляют 15-20 литров на бак, в Подмосковье если и присутствуют негласно — на заправках это слово и вовсе под запретом — то составляют 50 литров. Щедро по нынешним непростым временам. Во-вторых, к вечеру очереди ощутимо редеют.

Поэтому портал «АвтоВзгляд» провел вынужденный эксперимент и замерил точное время получение АИ-92 на обычной подмосковной заправке: без блата, смс и регистрации, а так же без каких-либо дополнительных источников информации. Ехали и нашли «глазами». Итак, встаем в очередь, что начинается на обочине Киевского шоссе и засекаем время: 22-47 на часах, впереди — вереница страждущих, позади — тоже.

До заправочного комплекса — жалкие 200 метров: заправка находится по пути в Москву, а на обратной стороне, из города, все намного хуже. Время до колонки — 17 минут, еще пара — и пистолет в баке. Дальше следует пройти к кассам и попросить включить подачу горючего: до «полного бака» не заправляют, но ставят по умолчанию лимит в 50 л, которого любой легковушке хватит на 400-500 км пробега.

Итого имеем вполне точное описание наиболее оперативного метода получения топлива: ехать на заправку стоит попозже вечером, а выбирать — если речь идет о вылетной магистрали — направление «в город», а не «из города». Так получим вполне приемлемый, мало отличимый от привычного результат и вполне себе полный бак бензина: мы же горьким опытом уже научены, начинаем искать АЗС не в последний момент, а заранее, не так ли?