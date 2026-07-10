Эксперт Архипов подсказал, как защитить машину от угона

Штатная сигнализация не является полноценной защитой автомобиля от угона. В большинстве моделей она отвечает за базовое оповещение и комфорт, но редко способна остановить подготовленного преступника, который знает уязвимости иммобилайзера, центрального замка и CAN-шины конкретной модели.

Риски никогда не равны нулю, но их можно снизить

Об этом в беседе с «Российской газете» сказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов. И добавил, что самый действенный метод — дополнительный иммобилайзер с авторизацией владельца. Он физически блокирует запуск или движение. Критически важно спрятать блокировку в неочевидном месте, подальше от рулевой колонки. Для машин с бесключевым доступом актуальна защита от ретрансляции сигнала: здесь спасают экранирующие чехлы и хранение ключа вдали от входной двери.

Диагностический разъем OBD-II требует особого внимания. Через него прописывают ключи и отключают блокировки. Решения — перенос порта, установка замка на него, электронная блокировка или ложный разъем. Механика тоже не устарела: замки на рулевой вал, блокираторы коробки и усиленные капотные замки многократно увеличивают время угона, а время для преступника — решающий фактор. Защита капота важна не меньше салонной.

GPS-маяк и телематика полезны лишь как дополнительный рубеж. Спутниковый сигнал глушится, а машину быстро загоняют в закрытый паркинг. При этом качество монтажа важнее бренда оборудования: даже дорогой комплекс становится бесполезным при шаблонной установке блока под торпедо.

Многое решают и привычки владельца. Нельзя оставлять ключи у порога, хранить в салоне документы и запасные метки, бросать заведенный автомобиль «на минуту». После покупки подержанной машины стоит проверить, сколько ключей прописано в системе и нет ли следов вмешательства в проводку. Помимо прочего, имеет смысл парковаться на освещенных участках под камерами.

— Универсальной защиты от угона не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск, — подытожил эксперт.