Россияне рассказали, сколько денег тратят на личные автомобили за месяц

Месячные расходы почти 42% российских водителей на личный автомобиль составляют менее 10 тыс. рублей. В общей сложности 82% наших соотечественников трятят не более 20 тыс.

Об этом говорят результаты опроса, который в мае-июне 2026 года совместно провели аналитическое агентство «Автостат» и портал Drive2.ru. Эксперты выясняли, сколько денег у наших соотечественников в среднем уходит на содержание и обслуживание легковой машины. Уточняется, что в расчет не брались платежи по кредитам.

За обозначенный период почти каждый четвертый или 26,2% вкладывали от 10 до 15 тыс. «целковых». Каждый седьмой респондент или 14,3% признались, что тратили на машину 15-20 тыс. «деревянных».

В то же время 18% опрошенных вынуждены раскошеливаться больше. У некоторых диапазон укладывается в 20-30 тыс. «целковых», и только небольшая группа опрошенных или 3,2% выкладывают по полсотни и больше.

Остается добавить, что опрос проводился до того, как в России грянул топливный кризис, и цены на бензин в отдельных регионах подскочили больше чем вдвое, о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».