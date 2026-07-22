Эксперт рассказал, как сберечь мотор авто при использовании бензина «Евро-3»

С 1 июля 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы получили официальное право выпускать и отгружать моторное топливо экологического стандарта «Евро-3». Это вынужденное регуляторное послабление, призванное насытить внутренний рынок в условиях сохраняющегося топливного кризиса, мгновенно отбросило технологические требования к горючему на полтора десятилетия назад. Что неизбежно скажется на силовых агрегатах значительного числа транспортных средств. Как сохранить «здоровье» мотора, переводя его на сомнительное топливо, напоминает портал «АвтоВзгляд».

Если еще вчера ваш автомобиль потреблял высокоочищенный бензин, где массовая доля серы не превышала 10 мг/кг, то теперь предельно допустимая концентрация этого элемента выросла до 150 мг/кг, а в дизельном топливе — и вовсе до 350 мг/кг. Разница между классами кроется не в октановом числе, а в химической чистоте.

Переход на «Евро-3» означает, что в бак попадает продукт с повышенным содержанием серы, ароматических углеводородов и смолистых соединений, которые для современных высокооборотистых и турбированных двигателей являются медленным, но верным ядом. Главная интрига этого кризиса в том, что поломка не случится за одну заправку, однако накопительный эффект загрязнения способен привести агрегат к капитальному ремонту задолго до планового срока.

Опасность сернистого топлива кроется в его способности химически атаковать моторное масло и ускорять образование нагара в камере сгорания. При сгорании такого бензина образуются кислоты, которые агрессивно нейтрализуют щелочные присадки в масле, заставляя его деградировать в разы быстрее.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Параллельно с этим тяжелые фракции и смолы формируют твердые отложения на форсунках, нарушая форму факела распыла. Топливно-воздушная смесь перестает быть гомогенной, что приводит к детонации, провалам при разгоне и нестабильной работе на холостых оборотах.

Особенно чувствительными к такой грязи оказываются турбированные моторы с непосредственным впрыском (TFSI, TSI, GDI), где точность дозирования и давление в системе критически важны. Даже микроскопический слой лаковых отложений на соплах форсунок в таких двигателях способен нарушить процесс сгорания и спровоцировать локальный перегрев.

При этом технический директор международного бренда автохимии LYNXauto Андрей Бабушкин в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» отметил, что паника вокруг перехода на низкокачественное топливо несколько преувеличена, но только для тех, кто готов кардинально пересмотреть регламент обслуживания автомобиля.

По его словам, основной ошибкой российских водителей станет эксплуатация машины по старым, допандемийным и докризисным правилам. Сохранение привычного межсервисного интервала в условиях сернистого бензина — это прямой путь к замене катализатора или капитальному ремонту из-за залегших поршневых колец.

Андрей Бабушкин подчеркивает, что переход на «Евро-3» — это не повод искать мифический «очищающий» высокооктановый бензин, поскольку АИ-98 или АИ-100 отличаются лишь стойкостью к детонации, но никак не моющими свойствами. Рецепт выживания мотора лежит исключительно в плоскости превентивной инженерной гигиены.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Первое и главное правило, которое озвучил эксперт, звучит радикально: интервал замены моторного масла необходимо сократить до 5000 километров пробега. Это не маркетинговая уловка, а суровая технологическая необходимость, продиктованная химией. Масло в двигателе, работающем на «Евро-3», мгновенно расходует свой щелочной запас (TBN), пытаясь нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании серы.

Как только запас щелочных присадок иссякает, начинается коррозия вкладышей и ускоренный износ. Даже самая качественная синтетика, рассчитанная на 15 000 км в обычных условиях, теряет функциональность вдвое быстрее. Специалист рекомендует выбирать масла с изначально высоким щелочным числом, однако с оговоркой: для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и современными катализаторами, злоупотреблять высокозольными составами нельзя, чтобы не убить систему очистки выхлопа.

Вторым эшелоном защиты топливной системы становится кратное сокращение интервала замены свечей зажигания и топливного фильтра. Эксперт советует забыть о паспортных сроках и делить их как минимум на два. Иридиевые свечи, обычно выхаживающие 60 000 км, на сернистом топливе покрываются электропроводным нагаром, вызывающим пропуски зажигания.

Несгоревшая смесь при этом летит в катализатор, дожигается в нем и оплавляет дорогостоящие соты. Поменять свечи раз в 10 000 км — гораздо дешевле, чем менять катколлектор. Аналогичная логика применима и к топливному фильтру: смолы и механические примеси «Евро-3» забивают его в рекордные сроки, заставляя бензонасос работать с перегрузкой и на грани кавитации.

Наконец, неизбежным спутником владельца автомобиля должна стать качественная автохимия. Г-н Бабушкин уточняет, что надеяться на чудо и ждать, что присадка превратит «Евро-3» обратно в «Евро-5», не стоит, так как удалить серу из бензина химическим путем в бензобаке невозможно.

Фото Aleksandr Schemlyaev/globallookpress.com

Однако современные составы работают как диспергаторы: они связывают влагу, не позволяя ей скапливаться на дне бака, и удерживают смолистые тяжелые фракции во взвешенном состоянии, не давая им оседать на тарелках клапанов и форсунках.

Для двигателей с непосредственным впрыском эксперт советует использовать специальные очистители, способные растворять термически уплотненные отложения присадок, не нанося вреда остальной аппаратуре.

Использовать такие профилактические составы стоит каждые 3000-5000 километров, а раз в 15 000-20 000 километров проводить профессиональную промывку инжектора на сервисе, чтобы физически раскоксовать компрессионные кольца.

В условиях, когда качество топлива перестало быть данностью, чистота мотора становится исключительно зоной ответственности самого водителя.