5 роковых ошибок, которые совершают автовладельцы при продаже машины

Желание любого автомобилиста продать подороже свою старую машину вполне естественно. И чтобы увеличить его стоимость, многие из них стараются, как следует подготовить его к продаже, даже не подозревая, что это может существенно сбить цену. Да и вообще вызвать подозрение у потенциального покупателя.

Первое, чего не стоит делать, это заниматься капитальной подготовкой машины к продаже. Не стоит лезть в двигатель, коробку, мосты, стараясь довести их до идеала — покупатель это не оценит, а то и вовсе заподозрит неладное. Да, можно помыть машину сверху и внутри. Но, например, мыть двигатель не стоит. Равно как и не стоит производить капитальный ремонт — вложенных денег с продажи точно не вернуть. Лучше немного уступить в цене, чем вкладываться в машину, которая уже фактически не ваша.

Покупатель вправе попросить вас съездить с ним в техцентр, где можно продиагностировать автомобиль. А потому не стоит скрывать от него какие-либо косяки машины. На сервисе они все равно вскроются. Ну и отказываться от поездки в техцентр тоже глупо. Тем более, что оплачивает диагностику тот, кто ее заказывает.