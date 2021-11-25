Почему иногда не стоит отказываться от покупки даже сильно битой машины

Правда, чтобы не ошибиться в выборе, собственных знаний даже у опытного водителя может не хватить. Именно поэтому, при всем обилии авторемонтных мастерских, автовладельцы предпочитают обращаться к «своим», проверенным, сервисменам.

Такой профессионал, подобно опытному детективу, способен порой по одному взгляду на машину определить, какой узел или деталь потребует вмешательства мастера, и насколько оправдан будет ремонт конкретного экземпляра. Как это выглядит на практике, портал «АвтоВзгляд» совместно с экспертами сервиса «Авито Авто» выяснил на примере нескольких машин.

В частности, один из проверенных нами автомобилей внешне сразу отпугивал множеством следов мелких ДТП, потертостями и вмятинами на кузове. Однако специалисты все-равно рекомендовали его к покупке. Почему, вы можете узнать из нашего специального проекта «Гаражные тайны».