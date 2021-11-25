Почему иногда не стоит отказываться от покупки даже сильно битой машины

фото bfauto.ru
Сегодня, при тотальном дефиците новых машин, невиданный до сих пор ажиотаж возник и на вторичном авторынке. И пользуясь этим, продавцы — и перекупы, и автосалоны, и простые автовладельцы — взвинчивают цены не хуже официальных дилеров. При этом многие из них, совершенно не стесняясь, втюхивают клиентам за немалые деньги откровенно сомнительные авто. Впрочем, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», даже от таких предложений не всегда нужно отказываться…
Портал «АвтоВзгляд»

Правда, чтобы не ошибиться в выборе, собственных знаний даже у опытного водителя может не хватить. Именно поэтому, при всем обилии авторемонтных мастерских, автовладельцы предпочитают обращаться к «своим», проверенным, сервисменам.

Такой профессионал, подобно опытному детективу, способен порой по одному взгляду на машину определить, какой узел или деталь потребует вмешательства мастера, и насколько оправдан будет ремонт конкретного экземпляра. Как это выглядит на практике, портал «АвтоВзгляд» совместно с экспертами сервиса «Авито Авто» выяснил на примере нескольких машин.

В частности, один из проверенных нами автомобилей внешне сразу отпугивал множеством следов мелких ДТП, потертостями и вмятинами на кузове. Однако специалисты все-равно рекомендовали его к покупке. Почему, вы можете узнать из нашего специального проекта «Гаражные тайны».

подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, купить машину
25 ноября 2021
118