Период полураспада: сколько на самом деле может прослужить современный автомобиль

«Поворот не туда» случился в конце 2010-х — начале 2020-х, когда арифметика победила не только статистику, но и «понты» с имиджем. Прикинув доход к расходу, автомобильные компании по всему миру осознали, что содержание и ремонт подержанных машин приносит куда меньше средств, чем продажа новых. Бизнес-план нарисовался быстро.

Автопроизводители поняли, что кратно сократив ресурс новых авто путем форсирования всего и вся до запредельных показателей, можно вынудить автовладельца менять машину чаще. А «экологией» — затянуть гайки еще сильнее. Результат налицо: сегодня автомобиль с великим трудом переживает срок службы у первого владельца, а второй начинает эксплуатацию с многочисленных ремонтов. «Гелендвагены» начала 2000-х, у которых бывает и по 15 хозяев, громко смеются в стороне.

Прикрываясь выбросами в атмосферу и снижением расхода топлива — тот же наш редакционный Mitsubishi Lancer начала века в городе сжигает по 10 литров и не чихает, хотя на сегодняшний день это чудовищно много — движки начали «душить» в прямом и переносном смысле. Хотите экономии — получайте, но у монеты всегда две стороны.