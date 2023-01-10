Какую сумму лучше писать в договоре купли-продажи автомобиля

Для начала — краткий экскурс в законодательство, а именно в ту часть Налогового кодекса РФ, которая касается торговли автомобилями с рук. Ведь переход прав собственности на машину при полном и добровольном согласии сторон сделки интересует государство лишь с фискальной точки зрения. В общем случае гражданин, получивший любой доход, обязан отдать госбюджету 13% от заработанных денег. Но в ситуации с продажей автомобиля он освобождается от такой платы при выполнении одного из следующих условий: человек владел проданным ТС дольше трех лет, реализовал его дешевле, чем покупал, либо когда машина «ушла» к новому владельцу по цене ниже 250 000 рублей.

Платить налоги у нас мало кто любит. Поэтому во всех не укладывающихся в вышеперечисленные критерии случаях у продавцов возникает соблазн «сэкономить». Первый и самый примитивный способ, применяемый с этой целью, — тупое занижение суммы сделки в договоре купли-продажи до «безналогового» уровня. Допустим, автомобиль после двух лет владения продавцом оценивается покупателем и рынком в 6 млн. руб. А изначально в автосалоне легковушка стоила 4,5 млн. Вполне реальная ситуация после скачка цен на машины, случившегося у нас в начале прошлого года.