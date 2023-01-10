Какую сумму лучше писать в договоре купли-продажи автомобиля

Для начала — краткий экскурс в законодательство, а именно в ту часть Налогового кодекса РФ, которая касается торговли автомобилями с рук. Ведь переход прав собственности на машину при полном и добровольном согласии сторон сделки интересует государство лишь с фискальной точки зрения. В общем случае гражданин, получивший любой доход, обязан отдать госбюджету 13% от заработанных денег. Но в ситуации с продажей автомобиля он освобождается от такой платы при выполнении одного из следующих условий: человек владел проданным ТС дольше трех лет, реализовал его дешевле, чем покупал, либо когда машина «ушла» к новому владельцу по цене ниже 250 000 рублей.
Платить налоги у нас мало кто любит. Поэтому во всех не укладывающихся в вышеперечисленные критерии случаях у продавцов возникает соблазн «сэкономить». Первый и самый примитивный способ, применяемый с этой целью, — тупое занижение суммы сделки в договоре купли-продажи до «безналогового» уровня. Допустим, автомобиль после двух лет владения продавцом оценивается покупателем и рынком в 6 млн. руб. А изначально в автосалоне легковушка стоила 4,5 млн. Вполне реальная ситуация после скачка цен на машины, случившегося у нас в начале прошлого года.
Иначе говоря, фактическая прибыль продавца от сделки — 1,5 млн. рублей. Налогооблагаемая ее часть составит 1,25 млн. руб. за минусом 250 000 «вычета». Доля в 13% от 1,25 млн. — 162 000 «деревянных». Чтобы не отдавать эти деньги госбюджету, в ДКП прописывают, что машина реализована за «безналоговые» 250 000 рублей. Хотя на самом деле продавец получает на руки полную сумму. Все вроде как хорошо.
Но, допустим, позже выясняется: проданная машина имеет проблемы по юридической части и новый хозяин не может поставить ее на учет в ГИБДД. Или у нее «убит» двигатель, а продавец скрыл этот факт от покупателя, обманув его. При заниженной сумме, указанной в договоре купли-продажи, облапошенный гражданин потом даже по суду не сможет вернуть потраченное. Только прописанные в ДКП 250 000 рублей. С другой стороны, когда покупатель некоторое время спустя сам захочет продать это авто, он будет вынужден тоже нарушить закон: станет настаивать вписать в догово сумму сделки в размере 250 000 рублей. Чтобы уже в свою очередь не «попасть на налоги».
Разновидностью вышеописанной схемы купли-продажи машины является вариант ДКП с заниженной ценой, к которому прилагается еще один договор — «на допоборудование». Суммарно в обоих договорах фигурирует полная истинная цена сделки. Схема кажется «белой и пушистой» лишь до тех пор, пока обе стороны довольны ее последствиями. По факту же цена авто все равно «на бумаге» оказывается заниженной (как указано в ДКП) — со всеми вытекающими из этого потенциальными неприятностями для покупателя.
Самый надежный для него способ оформления договора купли-продажи легковушки — с указанием истинной цены ТС. Его крайне не любят перекупщики и автосалоны, поскольку он означает для них «попадание на налоги». А в случае сделки между физицами, такой ее вариант наиболее безопасен для всех. Единственный вариант негатива для продавца — когда он менее трех лет назад сам приобрел авто по заниженной цене. При подобном раскладе ему придется оформлять и сдавать налоговикам декларацию о доходах и, соответственно, оплатить налог на прибыль. Заметим, что это отнюдь не самое большая неприятность в жизни. Ведь никто вам не мешает после покупки авто поездить на нем более трех лет, а потом «спать спокойно» после продажи.