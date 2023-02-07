Какие подержанные автомобили подешевели в России в 2023 году

С результатами исследования динамики средних прайсов на «бэушки», которое провело Национальное Агентство Промышленной Информации (НАПИ), ознакомились наши коллеги из «Российской газеты». Выяснилось, что, например, годовалая LADA Granta стала доступнее на 1,9%. А корейская парочка Kia Rio и Hyundai Solaris того же возраста — для тех, кто предпочитает иномарки — на 0,7% и 0,1% соответственно.

Немного опустились цены и на ходовые кроссоверы. В частности, двухлетний Kia Sportage подешевел на 0,5%, трехлетний — на 0,1%. Стоимость Volkswagen Tiguan, отметившего третий день рождения, снизилась на 1,8%. Свеженьких Hyundai Tucson, выехавших за ворота официального дилера в 2021-м — на 0,3%. Стал чуть доступнее и Renault Duster: двухлетку можно взять, заплатив на 0,3% меньше, чем в декабре 2022-го.

Добавим, что за прошлый год подержанные автомобили подорожали в России, по разным оценкам, на 35—40%. Наиболее активное переписывание ценников в большую сторону пришлось на весну. А если смотреть по сегментам, то — на свежие машины в возрасте до трех лет.