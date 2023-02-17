«Права» в дело: как начать свой бизнес с нуля в грузоперевозках

Идея о собственном предприятии, пусть маленьком, но без начальника над головой, однажды приходила в голову каждому. Сам на себя, гордое имя «предприниматель» и все-все-все. Звучит впечатляюще, но есть и ряд отрезвляющих, возвращающих на землю вопросов. С чего начать и где взять деньги на стартовый капитал? Как не совершить «детских ошибок» и вновь не оказаться за столом в чужом офисе? Где найти клиентов и как совершить свою первую сделку?
Отвечать на них никто особо не желает: либо не знают, либо не хотят разглашать. Да еще и зудящее под ложечкой: «а может не надо, будь тише, куда ты лезешь». Знакомо? То-то и оно, все мы там были. Да, тяжело, знаю, но кто говорил, что будет просто? Греет лишь то, что оно того стоит. Без сомнений. А раз так — приступим!
Первым делом стоит определиться с направлением. Давайте начистоту: просто так твердую и не очень валюту никто раздавать не будет. Нет таких мест, о чем бы не взывала реклама перед скачанными с торрента сериала. Пример «сына маминой подруги» тоже не актуален — в трех случаях из четыре успех зиждется совсем не на том, о чем рассказали маме. Выбирать надо по двум параметрам: «нравится» и «умею». Причем второй — именно второй, поскольку человек — существо думающее и обучаемое.
«Баранку» крутить мы все любим, да и место для еще одной логистической единицы всегда найдется: после пандемии мир плотно перешел на онлайн-торговлю. Значит, будем возить. Если маркетплейсы платят своим наймитам до 10 000 рублей в день, то без куска хлеба, а то и с маслом, точно не останемся.
Про оформление «самозанятого», которое сегодня делается через приложение в телефоне, не вставая с «фарфорового экспересса», даже рассуждать не стоит. Сказано — сделано. Открываем интернет-доску объявлений и смотрим, что там с грузовой и «окологрузовой» техникой — всякими «каблучками», фургончиками, «Газелями» и «Чебурашками». Спорим, они стоят дешевле, чем ваш корейский седан? А вот ресурса в них на порядок больше — это комтранс.
Пока идет бодро и весело, но впереди уже виднеется огромный валун, перекрывающий пусть в счастливое будущее: где клиентов-то искать? Да на том же маркетплесе: формулируем свое предложение, добавляем фото и видео — можно прямо с мобильного телефона: тут про «ехать», а не про «шашечки». И ждем предложений! Не сомневайтесь: желающий найдется на любой товар или услугу, особенно если «купец» соблаговолит качественно и красиво оформить свой «товар». Как это сделать?
Опять же слушать самого себя: на что обращаем внимание? В какой момент принимаем решение? Что больше прочего ценим в продавце? Вот по этим ступенькам и шагаем. Кстати, многие сайты из разряда «купи-продай» предлагают неплохие образцы объявлений, которые реально помогут привлечь клиента: советуем изучить и воспользоваться.
А дальше в дело вступает главный рычаг современной торговли — маркетинг. Без рекламы, как известно, делать деньги может только монетный двор. Объявление нужно продвигать, притом регулярно, а не периодически. И не ждать, что после инвестиции мгновенно прибежит клиент, размахивая толстой пачкой валюты.
Гораздо актуальнее подсчитать стоимость привлечения каждого нового покупателя. Во-первых, это позволит точнее сформировать стоимость услуги, а во-вторых, научиться работать так, чтобы клиент обращался и второй раз, и третий. Тогда за него не придется постоянно платить, а рубль — это лучшая наука, кто бы что ни говорил.
Бросаться из огня да в полымя не стоит, лучше попробовать свои силы, например, на выходных или после основной работы. Именно такой подход позволит совершить начальные ошибки и пройти обкатку, находясь под крышей прежнего работодателя и, как следствие, все еще получая зарплату. А как встанет новое предприятие на рельсы — так и в отдел кадров можно. Теперь-то есть куда идти. В прямом и переносном смысле.