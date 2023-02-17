«Права» в дело: как начать свой бизнес с нуля в грузоперевозках

Идея о собственном предприятии, пусть маленьком, но без начальника над головой, однажды приходила в голову каждому. Сам на себя, гордое имя «предприниматель» и все-все-все. Звучит впечатляюще, но есть и ряд отрезвляющих, возвращающих на землю вопросов. С чего начать и где взять деньги на стартовый капитал? Как не совершить «детских ошибок» и вновь не оказаться за столом в чужом офисе? Где найти клиентов и как совершить свою первую сделку?

Отвечать на них никто особо не желает: либо не знают, либо не хотят разглашать. Да еще и зудящее под ложечкой: «а может не надо, будь тише, куда ты лезешь». Знакомо? То-то и оно, все мы там были. Да, тяжело, знаю, но кто говорил, что будет просто? Греет лишь то, что оно того стоит. Без сомнений. А раз так — приступим!

Первым делом стоит определиться с направлением. Давайте начистоту: просто так твердую и не очень валюту никто раздавать не будет. Нет таких мест, о чем бы не взывала реклама перед скачанными с торрента сериала. Пример «сына маминой подруги» тоже не актуален — в трех случаях из четыре успех зиждется совсем не на том, о чем рассказали маме. Выбирать надо по двум параметрам: «нравится» и «умею». Причем второй — именно второй, поскольку человек — существо думающее и обучаемое.