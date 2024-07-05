Эксперт назвал 6 признаков, по которым можно вычислить машину-утопленника

На вторичном рынке сейчас немало машин по привлекательным ценам, но важно помнить, что низкая стоимость зачастую обусловлена серьезными недостатками автомобиля. Скажем, за «копейки» нередко предлагаются так называемые утопленники — «бегавшие» по России или другим странам.

Как же вычислить автомобиль, побывавший в воде? Основные признаки «утопленников» перечислил в беседе с нашими коллегами из RG.ru директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Так, по его словам, одним из самых тревожных звоночков является неприятный запах сырости или затхлости в салоне. И, разумеется, плесень. А потому перед покупкой надо тщательно изучить сидения, обивку и коврики. При этом новая отделка интерьера на сильно подержанной машине тоже должна насторожить — возможно, ее заменили как раз для того, чтобы замаскировать последствия «купания».

— Среди наиболее характерных технических признаков автомобиля-утопленника стоит назвать проблемы с электрикой. Если автомобиль часто глохнет, у него не работает кондиционер или обогрев стекол, то это может быть признаком затопленной ранее электропроводки. Кроме того, об инциденте могут говорить и проблемы с двигателем и тормозной системой, — отмечает эксперт.

О том, что автомобиль побывал в воде, может также свидетельствовать ржавчина, появившаяся в подкапотном пространстве или на рамке лобового стекла. И «рыжики» — на стыках кузовных панелей, под дверными ручками и в нижней части крыльев. Впрочем, это не «железобетонные» признаки — такое случается и на тех машинах, что не подвергались затоплению.