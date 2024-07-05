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Эксперт назвал 6 признаков, по которым можно вычислить машину-утопленника

Покупка авто, побывавшего в воде, сулит массу проблем

На вторичном рынке сейчас немало машин по привлекательным ценам, но важно помнить, что низкая стоимость зачастую обусловлена серьезными недостатками автомобиля. Скажем, за «копейки» нередко предлагаются так называемые утопленники — «бегавшие» по России или другим странам.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Эксперт назвал 6 признаков, по которым можно вычислить машину-утопленника

Как же вычислить автомобиль, побывавший в воде? Основные признаки «утопленников» перечислил в беседе с нашими коллегами из RG.ru директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Так, по его словам, одним из самых тревожных звоночков является неприятный запах сырости или затхлости в салоне. И, разумеется, плесень. А потому перед покупкой надо тщательно изучить сидения, обивку и коврики. При этом новая отделка интерьера на сильно подержанной машине тоже должна насторожить — возможно, ее заменили как раз для того, чтобы замаскировать последствия «купания».

— Среди наиболее характерных технических признаков автомобиля-утопленника стоит назвать проблемы с электрикой. Если автомобиль часто глохнет, у него не работает кондиционер или обогрев стекол, то это может быть признаком затопленной ранее электропроводки. Кроме того, об инциденте могут говорить и проблемы с двигателем и тормозной системой, — отмечает эксперт.

О том, что автомобиль побывал в воде, может также свидетельствовать ржавчина, появившаяся в подкапотном пространстве или на рамке лобового стекла. И «рыжики» — на стыках кузовных панелей, под дверными ручками и в нижней части крыльев. Впрочем, это не «железобетонные» признаки — такое случается и на тех машинах, что не подвергались затоплению.

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