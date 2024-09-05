Эксперт объяснил, как распознать «убитый» двигатель автомобиля

Часто от потенциального покупателя подержанной машины скрывают пониженное давление в цилиндрах мотора. Такой дефект может возникать по нескольким причинам. Например, из-за повреждений на стенках цилиндров, потери эластичности поршневых колец, неэффективной работы клапанного механизма.

Чтобы замаскировать пониженное давление в цилиндрах двигателя, мошенники вводят немного моторного масла через отверстия для свечей зажигания. Подобный трюк непосредственно перед проверкой компрессии дает шанс смазке заполнить микроповреждения и зазоры на какое-то время. В итоге показатели давления искусственно повышаются до нормы. В случае бензиновых моторов это, как правило, 10-14 кг/см2, рассказал «Российской газете» руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Для того, чтобы распознать уловку, нужно в течение 10-15 минут дать двигателю поработать на холостых обротах, а уже потом проводить измерения. Масло успеет стечь, и можно будет понять реальное состояние силового агрегата.

Еще одна популярная хитрость — сокрытие масляных подтеков. Чтобы выявить это, необходимо внимательно осмотреть мотор, используя зеркало и фонарь. Даже небольшие грязные отметины вокруг маслозаливной горловины помогут выявить проблемы с системой вентиляции картера.

Маскировку проблем с выхлопной системой можно выявить полным прогревом двигателя. Эксперт рекомендует 10 секунд удерживать обороты на отметке 3000 в минуту, затем резко поднять до 5000 и сразу отпустить педаль газа. Если у мотора есть дефекты, из выхлопной трубы вырвется характерное облако дыма сизого цвета в момент сброса газа.