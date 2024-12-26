Ржавый VIN: приговор автомобилю или повод для торга

Ценообразование на российском авторынке не позволяет сегодня одной красивой росписью на кредитном договоре решить логистический вопрос среднестатистической семьи, поэтому народ массово лезет смотреть «вторичку». А там — клондайк проблем и задачек, решение которой может превратить камень в бриллиант, а брилиант — в камень. Одна из таких — VIN-код. Стоит ли рассматривать к покупке машину, у которой он ржавый и плохо читаемый? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тем, кому выпала «удача» прямо сейчас идти за очередным автомобилем для себя — не позавидуешь. Ценники вызывают уже не изжогу, а панику, автосалоны — как музеи, только показывают, а вторичный рынок — праздник жадности и обмана. Приличные, еще представляющие хоть какую-то материальную ценность ТС встречаются крайне редко, а хотят за них неприлично много.

Единственный вариант — искать что-то с понятными недостатками, которые позже оперативно и недорого устраняются. Народ начинает внимательно изучать «некритичные битки», которые покрасив и подрихтовав, можно эксплуатировать, «ушаты» средней тяжести, позволяющие догнать до эксплуатации несколькими сотнями тысяч вложенных рублей, а так же машины с «юридическими проволочками». Например, экспонаты с подгнившими и поржавевшими номерами кузовов и прочих агрегатов, которые можно восстановить.

И кузов, и двигатель в России — агрегаты номерные, а при постановке на учет сотрудник полиции на площадке эти самые цифры обязательно сверит. И сверит внимательно, кто бы что не говорил, в чем портал «АвтоВзгляд» намедни убедился лично. Смотрят, еще как смотрят! Даже минимальные «шероховатости», вызывающие у эксперта вопросы, тут же отправят транспортное средство в криминалистическую лабораторию, где оно завязнет на месяцы. А деньги уже уплачены. Стоит ли так рисковать?

Фото портала АвтоВзгляд.

Одно можно сказать смело: «идти на вы» в надежде на личную договороспособность — точно не стоит. Завернут, глазом не моргнув. Но если уж выпала удача, подкинув приличную машину с элементами коррозии на самой номерной пластине, то взвесив «за» и «против» к прохождению площадки МОТОТРЭР можно подготовиться, что определенно даст дополнительные шансы пройти ее без экспертизы.

«ВИН» уже поврежден, хуже не будет, так что первым делом стоит смыть с него краску: вдруг под ней цифры сохранились? Краску следует именно смывать — никаких шкурок и щеток! Кто не хочет прикладывать свои руки, могут обратиться к профессионалу: сегодня есть немало компаний, которые гарантируют успех даже в самых запущенных случаях.

Кто-то делает «реставрацию» лазером, снимая верхний слой без повреждения металла, кто-то использует специальные составы. Важен лишь результат: если на детали четко и безальтернативно читаются все цифры номера — проблем не будет.

Стоит такая процедура, кстати, от двух тысяч рублей. А если полицейский увидит смытую краску — его это не смутит. Скорее наоборот, облегчит работу и, как следствие, снизит напряжение. После «оголенный» участок металла можно покрыть лаком и оставить в таком виде. Красить — не стоит, поскольку однажды подобная процедура может потребоваться вновь.