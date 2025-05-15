Если брать, то сейчас: почему не стоит тянуть с покупкой новой машины

Авторынок России сегодня по-прежнему, как мы все видим, пребывает в глубоком изучении своих анальных проблем. Ведь апрельский типа рост автопродаж — на самом деле никакой не рост, а вполне ожидаемый секундный всплеск на мутной воде от брошенного малюсенького камушка. Упадет на дно — и опять полнейшая тишина. А дальше — все те же пустующие в отсутствии клиентов дилерские центры. И ситуацию, если уж по гамбургскому счету, не изменили даже сумасшедшие скидки, по некоторым маркам и моделям достигавшие аж миллиона «деревянных». Именно — достигавшие, поскольку сейчас уровень дисконтов многие (вроде бы даже затоваренные) автопроизводители резко снижают. В связи с эти портал «АвтоВзгляд» разобрался, стоит ли именно сейчас покупать новое транспортное средство, или имеет смысл чуточку подождать...

Впрочем, не будем тянуть кота за хвост: если новые «колеса» нужны, что называется, позарез, то лучшего времени для их покупки нет. Экономическая ситуация не только на авторынке, но и в целом в стране и мире такова, что даже катастрофическое обрушение рубля в самые ближайшие месяцы более, чем возможно.

И в разрезе автопродаж это сыграет на руку исключительно автоторговцам, которые на разнице потраченных на закупку машин денег и нового курса валют не просто взвинтят прайсы, а доведут их до безумных значений. И уже не опустят свои ценники очень долгое время.

К чему, кстати сказать, многие автокупцы готовят нас прямо сейчас, уже снижая и размер скидок, и минимизируя другие спецпредложения. Иными словами, граждане, что повелись на небывалые дисконты, предложенные автодилерами в марте-апреле, были правы, купив новый автомобиль. Ведь дальше, повторим, будет только хуже, в смысле — дороже.

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Уже сегодня крупные федеральные дилерские сети придерживают на своих площадках даже машины 2023-2024 годов выпуска понимая, что к концу 2025-го им на руку сыграет и отложенный аж со времен пандемии спрос, и странная политика ЦБ, и рост ставок пресловутого утильсбора. Воленс-ноленс, а определенная часть россиян за новыми авто пойдут, сколько бы они ни стоили...

Хотя особо «экономные» товарищи (особенно из тех, кто не доверяет китайскому качеству) доверятся вторичному рынку. И, как нам кажется, прогадают. Ведь даже ушлые перекупы говорят, что рынок автомобильного «вторсырья» представляет собой сейчас именно вторсырье, без кавычек.

Иными словами, новую машину, как это ни странно звучит, надо, если уж приперло, брать именно сейчас, даже если она родом из КНР. Впрочем, более подробно об этой проблеме вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.